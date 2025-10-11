La dana Alice pone en alerta narnaja a Mallorca: estos son los municipios más afectados

La dana Alice ya ha alcanzado Mallorca, dejando lluvias intensas en la isla desde primeras horas de la mañana de este sábado. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta naranja en el norte y el Llevant de Mallorca ante la previsión de acumulaciones de agua superiores a los 100 litros por metro cuadrado en tan solo tres o cuatro horas. En el resto de la isla, se mantiene el aviso amarillo.

Los municipios más afectados por Alice

La Aemet señala que durante toda la jornada de hoy, los cielos se mantendrán cubiertos con chubascos acompañados de tormenta, que pueden ser localmente fuertes o muy fuertes y persistentes.

Las lluvias serán especialmente intensas en la zona del Llevant, donde se esperan acumulaciones de agua superiores a los 100 litros por metro cuadrada en tan solo tres o cuatro horas, por lo que la Aemet ha activado la alerta naranja a partir de las diez de la mañana.

Los municipios más afectados sean ses Salines, Santanyí, Felanitx, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar, Son Servera, Capdepera, Artà, Santa Margalida, Muro, Sa Pobla, Alcúdia y Pollença.

El aviso se mantendrá en vigor hasta las ocho de la tarde, cuando se rebajará a amarillo.

Las temperatura se mantendrán con pocos cambios, si bien las diurnas pueden sufrir un ligero descenso. Así, las máximas se mantendrán entre los 22 y los 23 grados, mientras que las mínimas no subirán de los 18.

Mejoría

De cara al domingo ,se espera que la situación mejore, aunque el tiempo seguirá algo inestable. Se esperan intervalos nubosos con chubascos ocasionales y dispersos que pueden ir acompañados de tormenta y ser localmente fuertes o muy fuertes.

La Aemet mantendrá activada la alerta amarilla en la isla hasta, al menos, las seis de la tarde.

Recomendaciones, limitaciones y medidas

Emergencias pide máxima prudencia para este sábado y evitar desplazamientos innecesarios. También se recomienda a administraciones y particulares evitar, actividades al aire libre, especialmente durante las horas y en las zonas en que Aemet eleve el aviso al nivel naranja.

Asimismo, se recomienda suspender pruebas deportivas previstas para el sábado que impliquen el desplazamiento de deportistas entre Ibiza, Formentera y Mallorca. Estas recomendaciones se extienden también al resto de actividades que concentren un número elevado de personas, sea cual sea su ámbito, previstas para este sábado en los distintos municipios de las Islas.