Emergencias envía mensaje 'Es-Alert' a Ibiza y Formentera tras intensificarse las lluvias provocadas por la dana
EP
La Dirección General de Emergencias del Govern ha enviado un mensaje 'Es-Alert' a los vecinos de Ibiza y Formentera, donde las lluvias provocadas por la dana Alice se están intensificando.
Según han informado desde el Servicio de Emergencias 112 en la red social 'X', en el mensaje 'Es-Alert se pide "máxima precaución" por lluvias intensas a los vecinos de Ibiza y Formentera.
Además, se les pide que "no se acerquen a torrentes, rieras, ni zonas inundables" así como que "eviten zonas bajas y sótanos". Y, si entra agua allí donde se encuentren que "suban a plantas superiores".
Alerta naranja
El mensaje 'Es-Alert' ha sido enviado por la Dirección General de Emergencias e Interior, tras que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya reactivado el aviso naranja por riesgo importante de lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera hasta las 20.00 horas de este sábado. La decisión de la Aemet ha sido tomada por fenómenos observados --lluvia persistente más allá de las 15.00 horas--.
En Menorca y en el Llevant, norte y nordeste de Mallorca también está activado el aviso naranja hasta las 20.00 horas.
