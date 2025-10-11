El Consell de Mallorca y Holidu pactan que la plataforma de alquiler turístico lance un sello de calidad solo con viviendas legales

El Consell de Mallorca y la empresa de alquiler vacacional Holidu han acordado la creación de un nuevo sello de calidad destinado a garantizar que únicamente las propiedades que cumplen con la normativa y cuentan con licencia turística formen parte de la cartera propia de la plataforma.

El acuerdo, presentado este sábado durante un evento de sensibilización para socios de Holidu en la Bodega Santa Catalina de Sencelles, marca un nuevo paso en la colaboración entre el sector público y privado para erradicar el alquiler turístico ilegal en la isla, considera la institución insular

Con esta iniciativa, Holidu se compromete a ofrecer exclusivamente alojamientos legales y a mostrar de forma visible el número de licencia de cada propiedad. La empresa ha asegurado que su catálogo ya cumple plenamente con los requisitos del Consell y que cada alojamiento es verificado antes de su publicación. Si en el futuro se detecta algún anuncio sin licencia válida, será retirado de inmediato.

El conseller de Turismo del Consell de Mallorca, José Marcial Rodríguez, ha subrayado que este acuerdo supone “el paso definitivo para erradicar la oferta ilegal”. “No habrá tregua. La colaboración público-privada es el camino para proteger nuestro modelo turístico, garantizar el cumplimiento de la normativa y continuar fortaleciendo la calidad de vida de los residentes”, ha afirmado.

Rodríguez ha añadido que “el estricto requisito de que los alojamientos cuenten con licencia completa es una medida necesaria que promueve la armonía en nuestra isla, beneficiando tanto a la población local como a los usuarios de la plataforma”.

Por su parte, la directora de Holidu para las Islas Baleares, Elena Short, ha destacado el liderazgo de la empresa: “Nos enorgullece ser la primera plataforma en Mallorca que garantiza que su cartera se compone exclusivamente de propiedades con licencia completa. Esta medida protege a huéspedes y anfitriones, apoya la sostenibilidad de la isla y asegura que los ingresos lleguen a quienes cumplen la ley y pagan sus impuestos”.

El nuevo sello de calidad se considera una decisión pionera y sin precedentes, orientada a reforzar la sostenibilidad turística de Mallorca y a mejorar la convivencia entre residentes y visitantes.

Las críticas de Habtur

La Asociación de Viviendas Turísticas de Baleares (Habtur) ha manifestado su profunda indignación ante el reciente acuerdo. “Nos parece una vergüenza que se cierren acuerdos a espaldas del sector, sin consulta previa a la asociación que representa a los propietarios y empresas de gestión del alquiler turístico”. La entidad considera que este tipo de pactos “reflejan, una vez más, la falta de colaboración y la ausencia de transparencia del conseller de Turismo, José Marcial Rodríguez, con un sector al que dice defender pero que en realidad quiere hacer desaparecer”.

Habtur ha recordado además varios aspectos que, a su juicio, contextualizan la alianza. Subraya que Holidu es una empresa extranjera con sede en Múnich (Alemania), cuyos principales inversores son fondos internacionales como HV Capital, Northzone —con capital británico y estadounidense— y EQT, con base en Suecia.Denuncia que el Consell esté “respaldando a una empresa extranjera, con capital extranjero, para competir en mejores condiciones contra las empresas mallorquinas”, lo que considera “inaceptable y sospechoso”.

La patronal exige que se publique íntegramente el contenido del acuerdo firmado con Holidu y se hagan públicos los criterios que definen el sello de calidad; que el Consell dialogue con el sector antes de adoptar decisiones que afecten al mercado local; que se valore e incentive el tejido empresarial mallorquín, en lugar de favorecer a plataformas globales que “abandonarán Mallorca cuando dejen de ser rentables”; y qque el conseller Rodríguez deje de firmar pactos a puerta cerrada y actúe “con verdadera responsabilidad hacia el sector que dice representar”.