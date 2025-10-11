Los clásicos coches de Jaguar circulan por las carreteras de Mallorca

Los amantes de los vehículos clásicos de Jaguar tienen estos días la oportunidad de ver circular por las carreteras de Mallorca algunos de los modelos más exclusivos fabricados por la lujosa marca británica Jaguar.

Un total de 20 propietarios de coches de esta marca, de diferentes modelos y de distintas fechas de matriculación, se han reunido estos días en Mallorca, para realizar recorridos por las carreteras de la isla. El primer recorrido se ha iniciado esta mañana. Los participantes en este evento deportivo se han concentrado en el Paseo Marítimo. Desde allí han salido en dirección a la carretera de Manacor para llegar hasta Portocolom. Los coches de lujo han quedado aparcados en una explanada junto al puerto. Todos los vecinos aficionados, o no, al automovilismo han podido apreciar el lujo que representan estos coches, todos ellos de alto valor económico.

Todos los modelos Jaguar tienen un alto precio de venta / .

Más tarde los propietarios han retomado la excursión, en esta ocasión de vuelta. La llegada se ha producido en el hotel de Camp de Mar, en Andratx, que es el lugar donde los conductores pernoctan.

Los coches son de diferentes épocas, pero destacan sobre todo los modelos más clásicos. En este mercado exclusivo son modelos que están muy reclamados por los amantes de la marca británica.

Mañana sábado también habrá la oportunidad de ver de cerca estos coches Jaguar. Los participantes saldrán de Andratx y el punto final del trayecto está ubicado en la zona de Aucanada, en el Puerto de Alcúdia.

Aquí no se trata de competir, sino de todo lo contrario. Se trata de disfrutar al conducir un vehículo exclusivo y único, que forma parte del lujo dentro del mundo de los constructores de coches. Se da la circunstancia, además, que la mayoría de estos 20 coches que participan en este encuentro están matriculados en España. A simple vista se puede observar que todos ellos están perfectamente cuidados, con un mantenimiento actualizado. La persona que posee uno de estos coches Jaguar, sea el modelo que sea, es consciente de que es propietario de un vehículo que puede considerarse una joya.