Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los anestesiólogos de Mallorca reclaman igualdad salarial y más reconocimiento

La asociación Anescon ha reivindicado en una reunión con el presidente del Parlament balear que se corrijan las desigualdades salariales respecto a los facultativos de la Península

Edwin Rodriguez, Gabriel Le Senne, José Antonio de Paz y Pablo Partida, en la reunión en el Parlament balear.

Edwin Rodriguez, Gabriel Le Senne, José Antonio de Paz y Pablo Partida, en la reunión en el Parlament balear. / Anescon

Irene R. Aguado

Irene R. Aguado

Palma

La asociación de anestesiólogos AnesCon ha pedido al Parlament balear que se corrijan las desigualdades salariales que sufren los anestesiólogos de Baleares respecto a los de la Península y que se dé más visibilidad a una especialidad "clave para la seguridad del paciente".

En una reunión con el presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, los representantes de AnesCon José Antonio de Paz, Edwin Rodríguez y Pablo Partida han denunciado que los profesionales en las islas cobran menos "por el mismo acto médico", pese al mayor coste de vida.

La reunión entre Le Senne y los médicos anestesiólogos esta mañana en el Parlament balear.

La reunión entre Le Senne y los médicos anestesiólogos esta mañana en el Parlament balear. / Anescon

Critican además que Adeslas mantiene las tarifas congeladas desde 2020 y que ni siquiera reconoce a la asociación como interlocutora. "Incluso deja de pagar algunos procedimientos o abona solo una exploración cuando se hacen dos", ha apuntado De Paz.

Los anestesiólogos celebran el Día Mundial de la Anestesia, 16 de octubre, reclamando que se valore su trabajo, muchas veces invisible para los pacientes, pero esencial "antes, durante y después de cada intervención".

Noticias relacionadas y más

Con todo, AnesCon ha recordado que la especialidad ha evolucionado en los últimos años con nuevas técnicas de anestesia regional, cuidados críticos y tratamiento del dolor, y reclama que esa modernización se refleje también en el reconocimiento profesional y en las condiciones laborales en Baleares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La dana 'Alice' pone en alerta a Baleares: así afectará a Mallorca según la Aemet
  2. La dana se retrasa en Baleares y la AEMET insiste: 'Lloverá con intensidad
  3. Una historia de amor por la isla: Cómo un club alemán dona alimentos cada mes a miles de familias en Mallorca
  4. El portaviones Gerald R. Ford dice adiós a Mallorca: 3.000 soldados se despiden de seis días de permiso, ocio, excursiones, compras y Tinder
  5. Adiós a la Tarjeta Ciudadana para viajar en bus, metro y tren en Mallorca: cómo y dónde pedir desde este miércoles la nueva Tarjeta Única de transporte
  6. El desembarco de marines del portaviones Gerald R. Ford colapsa el Dique del Oeste de Palma de taxis y buses rumbo a... Festival Park
  7. La Aemet aumenta la alerta en Mallorca por la llegada de la dana 'Alice' a Baleares
  8. El mayor portaviones del mundo llega a Palma en medio de la tensión geopolítica: 'Mira eso, y con la que está cayendo

Los anestesiólogos de Mallorca reclaman igualdad salarial y más reconocimiento

Los anestesiólogos de Mallorca reclaman igualdad salarial y más reconocimiento

El jefe de Urgencias de Son Espases: «Hemos pasado unos días complicados, pero la presión ya ha bajado»

El jefe de Urgencias de Son Espases: «Hemos pasado unos días complicados, pero la presión ya ha bajado»

Foro Mare Nostrum: un encuentro para enfrentar los microplásticos del mar

Foro Mare Nostrum: un encuentro para enfrentar los microplásticos del mar

Acusan a Educación ante la Policía de encubrir las denuncias en Son Canals

Acusan a Educación ante la Policía de encubrir las denuncias en Son Canals

Saturar la mina d’or de Balears per mantenir Espanya

Saturar la mina d’or de Balears per mantenir Espanya

Once mil alumnos podrían cursar religión islámica en Baleares, pero solo lo hacen 727

Once mil alumnos podrían cursar religión islámica en Baleares, pero solo lo hacen 727

Grans Proactius: la formació en eines digitals que impulsa la teva carrera professional

Grans Proactius: la formació en eines digitals que impulsa la teva carrera professional

Los clásicos coches de Jaguar circulan por las carreteras de Mallorca

Los clásicos coches de Jaguar circulan por las carreteras de Mallorca
Tracking Pixel Contents