Los anestesiólogos de Mallorca reclaman igualdad salarial y más reconocimiento

La asociación de anestesiólogos AnesCon ha pedido al Parlament balear que se corrijan las desigualdades salariales que sufren los anestesiólogos de Baleares respecto a los de la Península y que se dé más visibilidad a una especialidad "clave para la seguridad del paciente".

En una reunión con el presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, los representantes de AnesCon José Antonio de Paz, Edwin Rodríguez y Pablo Partida han denunciado que los profesionales en las islas cobran menos "por el mismo acto médico", pese al mayor coste de vida.

La reunión entre Le Senne y los médicos anestesiólogos esta mañana en el Parlament balear. / Anescon

Critican además que Adeslas mantiene las tarifas congeladas desde 2020 y que ni siquiera reconoce a la asociación como interlocutora. "Incluso deja de pagar algunos procedimientos o abona solo una exploración cuando se hacen dos", ha apuntado De Paz.

Los anestesiólogos celebran el Día Mundial de la Anestesia, 16 de octubre, reclamando que se valore su trabajo, muchas veces invisible para los pacientes, pero esencial "antes, durante y después de cada intervención".

Con todo, AnesCon ha recordado que la especialidad ha evolucionado en los últimos años con nuevas técnicas de anestesia regional, cuidados críticos y tratamiento del dolor, y reclama que esa modernización se refleje también en el reconocimiento profesional y en las condiciones laborales en Baleares.