Vox reclama a Educación que suprima las clases de religión islámica y no renueve el convenio

El grupo parlamentario Vox reclama al Govern que suprima las clases de religión islámica en los centros educativos de Baleares y que no renueve el convenio con la Comisión Islámica de España, que permite impartir esta enseñanza en determinados colegios públicos.

La portavoz del partido en el Parlament, Manuela Cañadas, expresa su rechazo a la decisión del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, de acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que reconoce el derecho de una alumna de Palma a recibir clases de religión islámica. “Pedimos al conseller que, si quiere ser coherente con el discurso de la presidenta Prohens, no destruya nuestras costumbres y tradiciones metiendo la religión islámica en las aulas”, señala la diputada.

Desde Vox aseguran que “recogen el guante del discurso cristiano” pronunciado por Marga Prohens durante el Debate de Política General y reclaman una educación “libre de ideologías” y “basada en el rigor académico”.

Entre sus propuestas, el grupo plantea implantar el uso obligatorio del uniforme escolar en todos los centros sostenidos con fondos públicos a partir del curso 2026-2027, con el objetivo —dicen— de “garantizar la igualdad entre alumnos y evitar imposiciones culturales ajenas a las tradiciones españolas”.

En esa línea, Vox propone también prohibir el uso del hiyab en las aulas, argumentando que esta medida contribuiría a “preservar la neutralidad y la libertad del entorno educativo”.