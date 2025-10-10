Los trabajadores de Agama abordan su situación con la administración y urgen a una reunión con la empresa

La representación legal de los trabajadores de Agama ha mantenido un encuentro con representantes de las consellerias de Empresa, Autónomos y Energía y Agricultura, Pesca y Medio Natual, a quienes han trasladado la preocupación de la plantilla ante los cierres de líneas y recortes en las compras y han urgido a la parte empresarial a adelantar una reunión prevista para las próximas semanas.

Según han señalado en un comunicado, han expresado a la administración "la importancia de que actúe conjuntamente para preservar la marca y proteger la soberanía alimentaria de Mallorca".

La empresa, han explicado, ha citado a la representación el 20 de octubre. Sin embargo, han reclamado que se adelante este encuentro a la próxima semana, considerando que "la situación de incertidumbre que atraviesa la plantilla requiere respuestas inmediatas y una señal clara de compromiso por parte de la dirección".

Para los representantes de la plantilla, adelantar la reunión permitiría reducir la tensión interna, reforzar la confianza mutua y demostrar la voluntad de buena fe y cooperación.

Por otra parte, la representación legal ha valorado positivamente la predisposición de las consellerias y su compromiso de coordinar actuaciones conjuntas, incluida la revisión de las ayudas públicas otorgadas a Agama, perteneciente al Grupo Damm, y su cumplimiento en materia de empleo y producción local.

"Agama no es solo una fábrica"

En un comunicado, la representación ha reclamado la creación inmediata de una mesa tripartita con el Govern, la empresa y los representantes, en aras de lograr garantías de empleo y producción en Mallorca, precios justos para los payeses, así como una diversificación productiva que recupere los derivados tradicionales.

"Agama no es solo una fábrica. Es la memoria de generaciones obreras y campesinas. No vamos a permitir que con engaños y dinero público la hundan como un barco sin rumbo. Defender Agama es defender la soberanía alimentaria y la identidad de Mallorca", han afirmado en un comunicado después de que ganaderos hayan alertado de recortes en la compra de leche y un futuro cese de actividad previsto para finales del próximo año.

Los trabajadores han lamentado que los posibles recortes en la compra de leche se suman al traslado a Catalunya, en el verano de 2021, de la producción de Laccao en vidrio "con la falsa promesa de devolverla tras la reforma de la planta" y la posterior venta de esta marca a Cacaolat, lo que se consideró como la pérdida "de un buque insignia".

"A partir de ahí, la envasadora ha quedado prácticamente a la deriva", ha añadido la representación legal de los empleados de Agama, propiedad del Grupo Damm.

En relación a los supuestos recortes en las compras de leche, los trabajadores han criticado que la empresa ni informara ni permitiera "un proceso real de participación", derivando en una vulneración de los derechos de consulta y "negando lo evidente y actuando de mala fe".

A juicio de la representación de los trabajadores, los recortes "demuestran que no es un problema aislado de fábrica sino la demolición planificada de un sector entero, arrastrado a la deriva por decisiones ajenas al interés de Mallorca".