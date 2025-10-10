Reyes Rigo alcanzará un acuerdo con la Fiscalía israelí y será deportada tras pagar una multa de unos 2.500 euros
La activista mallorquina, sobre quien pesaba una acusación de agresión a una funcionaria médica de la cárcel, evitará más días de prisión tras declararse culpable de un cargo modificado
La activista mallorquina Reyes Rigo, detenida en Israel durante la intercepción de la Flotilla y acusada de supuestamente agredir a una funcionaria médica de prisiones, ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía israelí que pone fin al proceso judicial abierto en su contra.
Según ha informado su abogado, Hail Abu Gharrah, y ha recogio el medio ynews, el pacto contempla que Rigo se declare culpable de un cargo modificado en el marco de un acuerdo de conformidad. A cambio, el Estado israelí dará por cumplidos los días de detención, impondrá una multa de 10.000 séqueles (unos 2.500 euros) y procederá a su deportación del país.
La defensa ha calificado el acuerdo como “una salida negociada” tras días de tensión y denuncias por el trato recibido en prisión.
La acusación inicial
La activista fue arrestada la semana pasada durante la intercepción de la flotilla, una acción naval en la que varios barcos internacionales intentaban romper el bloqueo marítimo a Gaza. Tras su detención, la Policía de Israel presentó cargos por agresión y solicitó prisión preventiva, alegando que Rigo mordió a una funcionaria de la prisión de Ketziot, causándole “lesiones graves”, según el comunicado difundido por las autoridades el pasado viernes.
“La Policía de Israel tomará medidas enérgicas contra cualquier intento de dañar símbolos gubernamentales y a funcionarios públicos”, indicó entonces el cuerpo policial.
