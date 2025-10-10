Quince años de Son Espases: "Lo que nos une a todos es la vocación de cuidar"

El hospital Son Espases ha cumplido 15 años convertido en el centro de referencia de la sanidad balear, y se ha celebrado con una jornada con pacientes, profesionales y asociaciones. En el acto se han repasado los principales hitos médicos y científicos del centro, y se ha puesto el foco en el papel humano de sus 6.000 trabajadores.

La celebración ha comenzado con una mesa redonda dedicada a los pacientes. Han participado Pía Matus, de la Asociación de Padres de Niños Prematuros (APREM); Cristina Martín, de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Baleares (ASPANOB); Cati Rigo, de ELA Balears; y María del Carmen Vidal, de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), moderadas por la directora de Enfermería del hospital, Natalia Vallés.

FOTOS | Son Espases celebra sus 15 años con pacientes, asociaciones y profesionales sanitarios: "Nuestra vocación es cuidar" / HUSE

Todas han destacado el papel del hospital como un espacio que, además de curar, también acompaña a los pacientes: "Lo que más valoramos es haber creado una unidad multidisciplinar para los enfermos de ELA, con distintos profesionales que nos acompañan en todas las etapas”, ha explicado Rigo. También ha recordado la situación de vulnerabilidad de muchos afectados: "A veces ni siquiera tienen una vivienda digna, y saber que levantas el teléfono y hay alguien que te escucha es lo más importante", ha señalado.

Desde APREM, Matus ha subrayado el valor de las psicólogas perinatales y la figura de las enfermeras de acompañamiento en neonatología, que dan apoyo emocional de las familias con bebés ingresados. La asociación impulsa un programa de voluntarios que acompañan a los bebés cuando los padres no pueden estar. "Ningún bebé debería estar solo. Si una madre necesita ducharse o descansar, esa persona cuida del bebé y le ofrece una cara conocida", ha explicado.

María del Carmen Vidal, de la AECC, ha aprovechado para hablar de proyectos que han impulsado en el hospital estos años, como la reforma de la sala de familiares de Oncología. "Son detalles que cambian el ánimo de los pacientes y de sus familias", ha comentado. Por su parte, Cristina Martín, de ASPANOB, ha recordado la creación de la sala adolescente, un espacio pensado para que los jóvenes con cáncer se reúnan en el propio hospital. "Podría haberse hecho fuera, pero tenerla aquí cierra el círculo: se tratan y se despiden en el mismo lugar", ha explicado.

Después de las asociaciones de pacientes, ha llegado el turno de los hitos médicos y científicos del hospital. La directora científica del Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), Antònia Barceló, ha asegurado que "la investigación es parte de la identidad del hospital": Son Espases firmó 66 ensayos clínicos el año pasado, y este 2025 se ha inaugurado la Unidad Balear de Investigación Clínica y Ensayos (UBICEC).

En la misma línea, el cirujano cardíaco Fernando Enríquez ha repasado la acreditación CSUR que ha obtenido el hospital, lo que lo reconoce como centro de referencia nacional en cirugía cardíaca. "Hoy realizamos intervenciones que antes obligaban a viajar a la península", ha recordado. También ha intervenido Oriol Bonnín, primer doctor honoris causa propuesto por la Facultad de Medicina, que ha destacado el papel de Son Espases como un hospital universitario que forma a nuevas generaciones de médicos.

Otra mesa ha abordado los avances quirúrgicos y los trasplantes con el jefe de Cirugía Plástica, Jaume Estrada, que ha celebrado que la reconstrucción mamaria tras un cáncer de mama "ya es un derecho garantizado y estabilizado en Baleares”. El coordinador de trasplantes, Julio Velasco, ha repasado los logros recientes, como los más de 1.500 trasplantes renales realizados o la puesta en marcha del programa de trasplante hepático. Le ha acompañado el enfermero Juan Manuel Carvia, del bloque quirúrgico, que ha explicado el trabajo de los equipos médicos y de enfermería en los trasplantes extrahospitalarios. "Lo que nos une a todos es la vocación de cuidar", han resumido.

El último bloque se ha centrado en las nuevas terapias y líneas de futuro. Han intervenido la enfermera Irene María Navarro, sobre salud mental infantojuvenil; Carmen Ballester y Aser Alonso, facultativas de Hematología que han detallado la incorporación de la terapia CAR-T; y Francesc Mestre, jefe de Oncología Radioterápica, que ha explicado los avances en radiocirugía. La jornada ha concluido con la presidenta del Govern, Marga Prohens, que ha agradecido el trabajo de los profesionales y ha recordado el antiguo Son Dureta, "parte de la memoria de muchos de los que trabajan aquí".