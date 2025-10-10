Plan de choque para reducir la espera de dependencia y discapacidad: el objetivo es resolver las valoraciones en 6 meses, tal y como marca la ley

El Govern de Marga Prohens ha presentado su plan de choque para reducir las listas de espera de dependencia y discapacidad con un claro objetivo: resolver las valoraciones en 6 meses, tal y como establece la ley. Así, la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha presentado esta mañana dicho plan de acción que cuenta con una inversión anual de 17,5 millones de euros y supondrá la incorporación de 87 profesionales, 65 de discapacidad y 22 de dependencia.

Según detalla la consellera, a fecha 30 de septiembre de 2025, había 4.285 personas en espera de valoración de dependencia y 2.501 pendientes de su Programa Individual de Atención (PIA) y con una media de 7,5 meses de espera. En cuanto a discapacidad, a fecha 30 de septiembre, había 13.198 personas pendientes de valoración, con una media de 14 meses de espera.

Cabe señalar que este colapso en las listas de espera de dependencia fue una de las causas por la que la exconsellera Catalina Cirer terminó finalmente fuera del gabinete de Prohens.

El Plan de choque contará con una serie de acciones, entre las que destaca el refuerzo de personal y la reestructuración de la Dirección General de Atención a la Dependencia y Personas con Discapacidad, con la creación de nuevas plazas que permitirá la incorporación de 24 nuevos profesionales.

Medidas para rebajar listas de espera

Con el objetivo de rebajar las listas de espera de valoración de discapacidad, también se llevarán a cabo las siguientes medidas:

Mejoras organizativas y metodológicas , con la ampliación de las pasarelas entre dependencia y discapacidad, que permitirán resolver hasta un tercio de las solicitudes.

, con la ampliación de las pasarelas entre dependencia y discapacidad, que Colaboración con el Servicio de Salud, para que médicos, enfermeras, psicólogos y trabajadores sociales puedan hacer valoraciones adicionales.

para que médicos, enfermeras, psicólogos y trabajadores sociales puedan hacer valoraciones adicionales. Licitación de un contrato, mediante seis lotes, que permitirán incorporar seis equipos completos y tres individuales, que recibirán una formación específica para garantizar la calidad. Esta medida permitirá realizar más de 10.000 valoraciones adicionales cada año.

que recibirán una formación específica para garantizar la calidad. Esta medida permitirá realizar más de 10.000 valoraciones adicionales cada año. Medidas complementarias, como valoraciones telemáticas y tramitaciones urgentes por casos graves.

Apuesta por reforzar el servicio de valoración de la Atención temprana con la ampliación de 8 profesionales más. Además, se reforzará el servicio de Atención temprana con un incremento de las horas de los conciertos del servicio, hasta 17.000 sesiones adicionales cada año, que se sumarán a las 185.000 ya concertadas.

"Un compromiso"

Sandra Fernández ha destacado que el plan no es solo una respuesta técnica, sino "una declaración de intenciones y un compromiso con los ciudadanos para que nadie quede atrás".

"Nuestra prioridad es clara: situar a las personas en el centro de las políticas públicas y garantizar que nadie se quede atrás. Queremos cumplir con el plazo legal máximo de 6 meses para resolver las valoraciones, pero a partir de ahí, no pararemos mientras algún ciudadano de las Islas con discapacidad o dependencia esté esperando para ver reconocido uno de sus derechos", determina Fernández.

"Un retroceso sin precedentes"

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista ha denunciado que en solo dos años el Govern de Marga Prohens ha provocado un retroceso sin precedentes en la atención a la dependencia en Baleares, triplicando las listas de espera, precarizando los servicios públicos y ocultando datos clave a la ciudadanía y al Parlament.

Según los datos oficiales que maneja el PSIB, entre 2023 y 2025 las listas de espera se han disparado en todos los servicios básicos. En teleasistencia, en enero de 2023 no había ninguna persona pendiente, mientras que en enero de 2025 hay 1.187 usuarios esperando y el tiempo medio de espera ha pasado de 53 a 72,6 días. En ayuda a domicilio, las personas en lista de espera han pasado de 1.176 a 3.151, lo que supone un incremento del 168 %, y el tiempo medio de espera ha aumentado de 115 a 206,6 días, un 79 % más.

En los centros de día las personas en espera han aumentado de 978 en 2023 a 1.108 en 2024, con un tiempo medio que ha subido de 98 a 136 días, mientras que en las plazas residenciales la lista ha crecido de 1.919 a 2.005 personas y la espera media ha pasado de 114 a 147 días. Además, según los datos del Imserso, las personas con resolución de grado, pero sin prestación reconocida han pasado de 7.375 en 2023 a 9.155 en 2025, un incremento del 24 %, mientras que en el conjunto del Estado este grupo se ha reducido.

Tras el anuncio del nuevo plan de dependencia del Govern, el diputado socialista Omar Lamin ha asegurado que “nace fracasado” y ha criticado que, más allá de los proyectos que se encontraron iniciados esta legislatura, “no harán ni una nueva residencia ni un nuevo centro de día, porque van tarde”. El PSIB reclama al Ejecutivo autonómico que rectifique su política en materia de dependencia, refuerce el personal público y garantice la atención digna que merecen las personas mayores y dependientes de Baleares.