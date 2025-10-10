Més propone una ayuda pública para quienes no pueden acceder a una vivienda

Més per Mallorca reclama al Govern un cambio profundo en las políticas de vivienda y turismo, con el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda digna y frenar la especulación inmobiliaria.

El portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia, propone la creación de una prestación de vivienda garantizada, dirigida a las personas que cumplen los requisitos del Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) pero que no pueden acceder a un piso por falta de disponibilidad. Esta ayuda, según los cálculos de la formación, supondría una inversión de unos 40 millones de euros, una cifra que MÉS considera “perfectamente asumible” para la Comunidad Autónoma.

Apesteguia insiste en que las medidas planteadas por su partido buscan responder a las necesidades de la mayoría social, no a los intereses de unos pocos. “Cuando algunos hablan de la gente de aquí, solo piensan en unas cuantas personas que viven aquí”, ha criticado el portavoz, que ha señalado la crisis de la vivienda como el principal problema estructural de Baleares.

Además, Més plantea una reducción del número de turistas y del peso de la construcción en la economía balear, así como la prohibición de nuevas edificaciones en suelo rústico. La formación también propone la creación de un fondo plurianual para adaptar las áreas urbanas al riesgo de inundaciones. “No podemos esperar a una desgracia para reaccionar; la prevención salva vidas”, subraya Apesteguia.

En materia turística, el portavoz ecosoberanista ha vuelto a advertir que el modelo económico de las Islas “no puede seguir basado en el turismo y el ladrillo”, y ha acusado al PP de “seguir alimentando un modelo agotado”.

Por último, Més reclama un gran pacto social por la lengua catalana, convencido de que el retroceso del uso social del idioma “obliga a asumir nuevos retos más allá de los medios, las escuelas o la administración”.