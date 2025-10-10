Mercedes Garrido, "absolutamente tranquila" tras la citación: "No era ni consellera cuando supuestamente ocurrieron los hechos"

La exconsellera de Presidencia y actual diputada del PSIB-PSOE, Mercedes Garrido, muestra su "total y absoluta tranquilidad" después de haber sido citada a declarar por tapar un presunto acoso laboral a una funcionaria. En este sentido, Garrido ha señalado esta mañana tras celebrarse la Mesa del Parlament que "cuando supuestamente ocurrieron los hechos no era ni consellera del Govern".

La socialista muestra su "total colaboración" con los tribunales y la justicia para lo que puedan necesitar y remarca que este mismo caso ya fue archivado anteriormente. "Vale la pena remarcar que estos hechos han pasado por el tribunal contencioso-administrativo y hay una sentencia que desestima estos hechos. El defensor del pueblo también los archivó y ahora han ido a la jurisdicción penal", expresa Garrido.

Asimismo, también acusa a la derecha de "intentar hacer grande algo que no tiene ningún tipo de importancia por la frustración después de perder el debate de la Comunidad esta semana".

"Coherencia del PSOE"

Por su parte, desde el Govern de Marga Prohens piden "coherencia" al PSIB-PSOE y se preguntan si también pedirá la dimisión de Garrido como miembro de la Mesa del Parlament al igual que hicieron tras la imputación del presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne. "El problema que tienen encima de la mesa es que el PSIB, que pide dimisiones de miembros de la Mesa por imputaciones, a ver si se aplicará también la misma medicina y serán coherentes", ha señalado la portavoz del Ejecutivo, Antòni Maria Estarellas, tras el Consell de Govern celebrado esta mañana.

Estarellas también ha pedido respeto a los procedimientos judiciales así como a la presunción deinocenciaa de la propia Garrido. En cuanto a la denuncia, la también vicepresidenta del Govern desconoce el alcance de la misma y señala que tuvo conocimiento en el momento que ha afectado a funcionarios.

Citación

Cabe recordar que una magistrada de Palma ha citado a declarar en calidad de investigados a finales de noviembre a la exconsellera socialista de Presidencia Mercedes Garrido y al exvicepresidente autonómico de Podemos y exconseller de Transición Ecológica y Sectores Productivos Juan Pedro Yllanes, junto a otros cinco funcionarios del Govern, por presuntamente tapar una denuncia de acoso laboral de una trabajadora pública.

La jueza de instrucción sobreseyó el caso en agosto de 2024 al no apreciar hechos delictivos, pero la Audiencia de Palma ordenó reabrir el procedimiento este verano y que se practicaran las diligencias que se consideraran oportunas.

Una vez reabierta la causa, el juzgado palmesano ha citado a los investigados para el próximo 26 de noviembre.