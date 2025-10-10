Las ampollas del mar: cómo debilitan el casco de tu barco y qué hacer si las detectas

“Durante años pensé que mi barco era indestructible. Era mi refugio, mi lugar de calma. Pero un día noté unas pequeñas ampollas en el casco. Creí que eran solo burbujas del antifouling, algo superficial. El mar me estaba hablando, pero yo no supe escucharlo.”

Este testimonio evidencia la importancia de conocer los signos del mar y no retrasar los trabajos con los que se pueden detectar o anticipar la presencia de averías y posibles complicaciones. Tal y como relata este propietario, su barco sufrió ósmosis, uno de los problemas más temidos por los navegantes. Lo que parecía un simple desgaste terminó siendo un proceso químico que, con el tiempo, debilitó el casco y que precisó una intervención profunda.

Las instalaciones del varadero de Port Calanova están preparadas para dar servicio a embarcaciones de hasta 75 toneladas. / .

Qué provoca la ósmosis en los barcos

“Con los años —explica el propietario—, el barco pasó demasiadas temporadas en el agua, soportando inviernos y veranos sin descanso. Al final, el agua encontró su camino.” Esta experiencia, compartida por muchos navegantes, podría eviatrse con un mantenimiento óptimo y regular de nuestra embarcación. Y el otoño es, precisamente la temporada ideal para realizar trabajos que requieren de semanas o incluso meses para concluirse.

El varadero en Mallorca donde reparar tu embarcación

Desde el varadero de Port Calanova confirman que la ósmosis es más habitual de lo que se piensa, especialmente en embarcaciones con más de una década de vida. “La edad del barco, el tiempo que pasa a flote o la calidad del laminado original influyen mucho”, señalan desde el equipo técnico. “También las pequeñas fisuras por golpes o el mantenimiento insuficiente. No aplicar tratamientos preventivos o pinturas de barrera epoxi favorece que la humedad penetre en el casco.”

Varadero de Port Calanova ofrece todos los servicos e instalaciones para mantener y reparar tu barco en Mallorca. / .

El mantenimiento de tu barco evita sorpresas

Detectar el problema a tiempo es clave. En este caso, la reparación del barco requirió decapar la superficie hasta llegar a la fibra, dejar secar el casco durante varias semanas y aplicar posteriormente resinas epoxi antes de renovar el antifouling. Un proceso largo, pero imprescindible para garantizar la durabilidad.

“El mar no perdona los descuidos, pero tampoco guarda rencor”, reflexiona el propietario. “Solo te recuerda que cuidar un barco es como cuidar algo vivo: si no lo haces a tiempo, el daño se acumula.”

El mantenimiento regular de tu barco evita sorpresas y problemas graves. / Port Calanova

Por qué el otoño es la mejor estación para reparar tu barco

En Port Calanova, situado en Palma, Mallorca, saben bien la importancia de elegir el momento adecuado para realizar este tipo de trabajos. “El periodo que va del otoño a la primavera es el más recomendable para reparaciones en profundidad”, explican. “Hay más disponibilidad de espacio y técnicos y los plazos se pueden cumplir sin la presión de la temporada alta.”

Además, añaden, hacerlo fuera del verano permite obtener presupuestos más ajustados y una atención más personalizada. Port Calanova trabaja sin prisas, con la dedicación que cada barco necesita. Así, cuando llega la primavera, el propietario puede volver al mar con tranquilidad y sin retrasos.

Planificar el mantenimiento, la garantía para disfrutar de tu embarcación

El caso de este navegante demuestra la importancia de prevenir y anticiparse a este u otros problemas. Planificar el mantenimiento no solo evita sorpresas, también prolonga la vida de la embarcación y mejora su rendimiento. Y hacerlo en un entorno profesional y ordenado, como el de Port Calanova, garantiza que cada detalle se supervise con precisión.

El mantenimiento de nuestra embarcación es una inversión que garantiza una larga vida sin contratiempos. “Ahora, toca reparar, sanar el casco y devolverle la fuerza para seguir escribiendo más capítulos juntos”, concluye el propietario.

El varadero de Port Calanova ofrece un entorno de trabajo ideal para las empresas de reparación de barcos en Mallorca. / Felipe Elvira

Varadero Port Calanova: qué te ofrece

La elección del varadero más adecuado aportará un plus de tranquilidad. En este sentido, Port Calanova ofrece todos los servicios que precisan el mantenimiento y reparación de barcos de hasta 75 toneladas y 25 metros de eslora. Además, Port Calanova cuenta con las instalaciones y el entorno de trabajo ideal para las empresas que se dedican a este sector, con el aliciente de que a partir del mes de septiembre, el varadero dispone de más espacio y precios más ajustados.