La lección de Cabrer a Núria Riera

Los políticos mallorquines a excepción de Núria Riera no cobran demasiado, y trabajan lo mismo. Encima, la privilegiada se ausentaba sistemáticamente de su trabajo «sin causa, sin solicitar permiso, sin disponer de autorización y sin registrar la salida». Nadie negará que atesora los requisitos imprescindibles para ocupar plaza en el Consell de Mallorca. Por eso cabe agradecer a la consellera Catalina Cabrer que le haya dado una lección a su compañera de partido, al detallar y trasladar el incumplimiento no caducado, ya se sabe que la prescripción favorece al PP desde el Túnel de Sóller.

La valentía de denunciar la corrupción propia carece de precedentes en Balears, y su mérito no se amortigua ante los evidentes celos que general el sueldo estratosférico de Riera, que dobla a Marga Prohens y se convierte en la tertuliana mejor pagada de España. No solo el PP, también la izquierda ha encubierto tradicionalmente los comportamientos insoportables, de ahí la valentía comparada de Cabrer.

En ocho años, ningún alto cargo socialista del Pacto incurrió en una infracción siquiera minúscula, ni siquiera con los trece muertos de Sant Llorenç. Solo dimitió un jerarca, y fue por la causa equivocada, pues hoy cabe plantearse si Juli Fuster se quitó en realidad de en medio aterrorizado por el previsible estallido del caso mascarillas.

Riera no ha dimitido, la única salida decente para una funcionaria que se ausenta sin motivo, permiso ni notificación. Ahora bien, la exposición de Cabrer es peor que una condena y le señala la puerta. En la historia reciente, la pluridesempleada del PP solo ha sido superada en ausencias injustificadas por Lucía Muñoz. Seguro que la izquierda será inflexible a la hora de exigir responsabilidades por meses de absentismo solidario en Cort.