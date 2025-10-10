Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una jueza de Palma cita a Mercedes Garrido y Juan Pedro Yllanes como investigados por tapar un presunto acoso laboral a una funcionaria

La magistrada archivó el caso el pasado verano al no apreciar hechos delictivos, pero la Audiencia Provincial ordenó reabrir la causa

La funcionaria perjudicada denunció a una superior por mobbing y a otras siete personas por no activar los protocolos y recabar lo ocurrido

La exconsellera socialista Mercedes Garrido llega a los juzgados de Palma para declarar como testigo en el caso Le Senne.

La exconsellera socialista Mercedes Garrido llega a los juzgados de Palma para declarar como testigo en el caso Le Senne. / EFE

B. Palau

Palma

Una magistrada de Palma ha citado a declarar en calidad de investigados a finales de noviembre a la exconsellera socialista de Presidencia Mercedes Garrido y al exvicepresidente autonómico de Podemos y exconseller de Transición Ecológica y Sectores Productivos Juan Pedro Yllanes, junto a otros cinco funcionarios del Govern, por presuntamente tapar una denuncia de acoso laboral de una trabajadora pública.

La jueza de instrucción sobreseyó el caso en agosto de 2024 al no apreciar hechos delictivos, pero la Audiencia de Palma ordenó reabrir el procedimiento este verano y que se practicaran las diligencias que se consideraran oportunas.

Una vez reabierta la causa, el juzgado palmesano ha citado a los investigados para el próximo 26 de noviembre.

Los hechos se remontan a varios años atrás cuando la funcionaria perjudicada denunció a una superior por mobbing y amplió su acusación a otras siete personas, entre ellas los exconsellers del anterior Govern Mercedes Garrido y Juan Pedro Yllanes, por supuestamente no activar los protocolos antiacoso, no cursar un expediente disciplinario y recabar lo ocurrido.

La denunciante, que ha pasado por varios departamentos de la Adminstración, incluso recurrió al defensor del pueblo y a la Inspección de Trabajo. Además de la vía penal, también acudió a la vía contenciosa administrativa. En primera instancia, un juzgado de lo contencioso administrativo de Palma no le dio la razón, por lo que recurrió esta resolución ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB).

Rosario de delitos

En el procedimiento penal se investiga, además del presunto caso de acoso laboral, los supuestos delitos de falsedad documental, infidelidad de custodia de documentos, prevaricación por omisión y revelación de secretos.

La denunciante sostiene que sufrió comentarios inapropiados durante su trabajo, una situación de acoso laboral reiterado y, cuando denunció lo que ocurría, las personas que tenían que velar por su protección, encubrieron el caso y no activaron los protocolos correspondientes. Además, no prosperó tampoco el expediente disciplinario porque la instructora designada no halló indicios. La afectada se quejó también de opacidad en la tramitación e irregularidades en la documentación, con firmas que no correspondían.

