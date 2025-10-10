El Govern confirma que llevará su propuesta para subir la ecotasa y el impuesto a los rent a car al Pacto por la Sostenibilidad

El Govern de Marga Prohens confirma que llevará su propuesta para subir la ecotasa en los meses de verano y poner un impuesto a los rent a car al Pacto por la Sostenibilidad. Así lo ha expresado esta mañana la portavoz del Ejecutivo, Antònia Maria Estarellas, quien ha pedido "altura de miras" al PSIB-PSOE para que espere a que dicho Pacto dé el visto bueno a ambas medidas y a partir de ahí ratificarlas en el Parlament.

Cabe recordar que Govern y oposición acercaron posturas sobre esta cuestión en el Debate de la Comunidad celebrado esta semana en el Parlament.

"Las mesas empiezan este mes de octubre, no puedo confirmar cuáles son las principales iniciativas que se llevarán, pero el inicio de la segunda fase es en octubre. La presidenta ya dijo que esta propuesta de subida de ecotasa irá al Pacto por la Sostenibilidad. No puedo decir si será en octubre o cuándo, pero se llevará", asegura Estarellas.

"Altura de miras"

A pesar de que el Govern no ha concretado la fecha en qué la subida de ecotasa y el impuesto a los rent a car irán a las mesas, han pedido al PSOE que tenga "altura de miras" y que esperen a que los agentes sociales den el visto bueno antes de debatir ambas medidas en el Parlament.

"Confío en que el PSIB no lleve esta propuesta antes de que la debatamos porque la presidenta ya lo anunció de esta manera. Espero que tengan altura de miras y que no lleven la propuesta antes de que se debata en el marco del Pacto de la Sostenibilidad", argumenta la también vicepresidenta del Ejecutivo.

PP y PSOE acercan posturas

Cabe recordar que el Govern de Marga Prohens y el principal partido de la oposición, el PSIB-PSOE, acercaron posturas en el Debate de la Comunidad para impulsar una subida de la ecotasa únicamente durante los meses de junio, julio y agosto, así como la creación de un nuevo tributo que grave a las empresas de alquiler de vehículos. La presidenta del Ejecutivo autonómico renunció hace apenas unos meses estas dos medidas por exigencia de Vox para aprobar los presupuestos de 2025.

No obstante, Prohens aseguró el pasado martes que dará su apoyo a la medida resentada por el PSIB-PSOE porque “ya formaba parte de la propuesta del Ejecutivo” y se compromete a que “se analice, se estudie y, ojalá, se apruebe” en el marco del Pacto por la Sostenibilidad, coordinado por la consellera de Trabajo, Catalina Cabrer.

Era nuestra propuesta, ya está. Se analizará, se estudiará y ojalá se apruebe con las patronales, sindicatos, las personas legitimadas y también los partidos políticos”, afirmó Prohens.

Propuesta de Prohens

La idea inicial del PP de Prohens planteaba que la ecotasa pasaría de los dos tramos actuales a cuatro: entre enero y febrero el impuesto se reduciría a cero euros, mientras que en los meses de junio, julio y agosto se aumentaría de 4 a 6 euros por noche para los hoteles de alta gama. Sin embargo, la propuesta presentada ahora por el PSOE no toca para nada la ecotasa durante los nueve meses restantes. En este sentido, el Govern ha anunciado que llevará su propuesta de subida de ecotasa, no la del PSOE.