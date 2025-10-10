El Gobierno asigna 1,2 millones de euros a Baleares para reforzar la atención a menores migrantes no acompañados

El Ministerio de Juventud e Infancia destina un nuevo crédito extraordinario de 1,2 millones de euros a Baleares para mejorar la atención y acogida de la infancia migrante no acompañada, según informa la Delegación del Gobierno en las islas.

La partida forma parte de un fondo estatal de 13 millones de euros que se distribuirá entre Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, territorios que afrontan una mayor presión migratoria. La propuesta se debatirá en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, prevista para el 17 de octubre, y será validada posteriormente en la Conferencia Sectorial de principios de noviembre.

Con este nuevo crédito, Baleares recibirá cerca de 7,5 millones de euros en total durante este año para la gestión de la competencia autonómica en materia de acogida de menores. El cálculo incluye los 4 millones de euros asignados mediante el Real Decreto-ley 2/2025, que regula la atención a los menores migrantes no acompañados, y las partidas anteriores ya aprobadas por el ministerio.

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, destaca que esta medida “reafirma el compromiso del Estado con los derechos de la infancia migrante” y subraya que el Ejecutivo central “pone recursos a disposición de las administraciones autonómicas para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de acogida y que prevalezca el interés superior de los menores”.

Rodríguez Badal añade que la respuesta ante este fenómeno “debe ser solidaria y compartida entre todas las comunidades autónomas”, en línea con la estrategia nacional para asegurar una atención digna y coordinada.