Magda Comas, presidenta de ATA Baleares: «La relación con el Gobierno central es difícil y dulce con el balear»

Magda Comas acaba de acceder a la presidencia de la asociación de trabajadores autónomos ATA Baleares, cargo que compagina con el de vicepresidenta de la de jóvenes empresarios de las islas (AJE).

¿Por qué ATA ha mantenido una oposición tan frontal a la pretensión del Gobierno central de reducir la jornada laboral?

Cualquier medida que tenga que ver con el cambio de la jornada tiene que ser consensuada con el colectivo para que se tengan en cuenta tanto los sectores como el territorio. El 99% de las empresas en España son pymes y el 94% tienen menos de 10 trabajadores. Una ley que afecta a todas alcanza mucho más al autónomo y te hunde. Si tienes de uno a tres empleados y te imponen unos cambios en esta materia, o terminas haciendo tú el trabajo o tienes que contratar a una persona más, lo que provocaría la desaparición de muchas empresas pequeñas.

Una vez ha fracasado esa pretensión, lo que ha hecho el Gobierno es endurecer el control sobre la jornada laboral, y ahí también ATA está siendo muy crítica.

Entiendo que se quieran contabilizar las horas extras, pero este trámite supone más burocracia, más enredo para el autónomo. Una gran empresa puede llevar a cabo este proceso, pero para un pequeño autónomo con un empleado o dos, implica más burocracia. Evitemos tantas barreras y ayudemos a ser más productivos.

Magda Comas destaca el crecimiento de los autónomos en las islas / M. Mielniezuk

También ha habido tensiones con la subida del salario mínimo interprofesional.

La subida nos dolería menos si fuera acompañada de una reducción de las cargas de la Seguridad Social. Ayudaría si se nos redujeran las cotizaciones que afrontamos.

Gobiernos central y balear

¿Cómo calificaría las relaciones entre las asociaciones de autónomos y el Gobierno de Pedro Sánchez?

El problema es que el empleo crece entre las grandes empresas pero disminuye entre las que tienen entre uno y tres empleados. Es necesario que existan un consenso de negociación antes de aplicar leyes. Las relaciones se podrían mejorar y hemos de luchar contra medidas que lo que hacen es hundir al autónomo. Vamos a seguir peleando para reclamar un mayor consenso.

¿Qué tal se llevan con el Govern balear de Marga Prohens?

Hemos notado un gran cambio en esta nueva legislatura, más flexibilidad y más apertura para desarrollar proyectos conjuntos. Es cierto lo que dijo Marga Prohens, respecto a que el autónomo antes parecía invisible, y ella ha querido cambiar esta situación. Hemos notado mucho más acercamiento y más proactividad para ayudar, con medidas como la cuota cero para los autónomos, más flexibilidad en la contratación... El Govern nos está facilitando mucho las cosas, y por eso Baleares lidera la creación de autónomos en España. Ahora el objetivo es que las nuevas empresas que se crean se consoliden.

Parece que las relaciones con el Ejecutivo estatal y con el autonómico son las dos caras de la moneda.

Todo lo difíciles que son las relaciones con el Gobierno central, con el balear son amables y dulces porque se nos escucha y se valoran las medidas que nos ayudan. Queda mucho trabajo por delante, pero el equipo de Marga Prohens nos está quitando barreras y está respondiendo a nuestras necesidades reales.

Crecimiento

¿En estos momentos es fácil para un autónomo crear empleo en las islas?

Es más fácil que antes. Y además, desde 2021 a 2025 hay un 55,2% de nuevos autónomos extranjeros. Está llegando mucha inversión desde otros países y hemos conseguido un clima pospandemia más favorable, con más productividad y nuevas formas de trabajo. La inteligencia artificial ha ayudado, y hay un aumento en nuevas actividades.

¿Con qué ritmo está creciendo su colectivo en las islas?

En los últimos tres años se han sumado tres autónomos cada día en Baleares. E insisto, entre 2021 y 2025, el 55% son extranjeros, por eso es tan importante adaptar las nuevas medidas a esta realidad, facilitando también para ellos que haya menos barreras.

¿En qué sectores se está registrando el mayor impulso en la entrada de autónomos?

Entre septiembre de 2024 y ese mismo mes de 2025 los incrementos más notables se han dado en información y comunicación, con un 10,6%; en actividades administrativas, un 7,7%; actividades financieras y seguros, un 6,3%; y actividades artísticas y entretenimiento, un 4,3%. Lo que nos preocupa es el comercio, en el que cada día se reduce el número de autónomos debido a los nuevos modelos que se están implantando en este sector y los cambios en la forma de comprar. El problema es que las pequeñas empresas, si no hay relevo generacional, se mueren, y hacen falta medidas para ayudar a que éste se produzca.

La presidenta de ATA Baleares critica la presión fiscal que el colectivo registra / M. Mielniezuk

¿Cuáles son los principales obstáculos para la supervivencia de un autónomo?

Sobre todo la carga fiscal, que te ahoga. La morosidad, porque a los autónomos se nos termina pagando más allá de los plazos fijados por la ley y eso hace que la liquidez sea complicada. El 45% de los autónomos se ve afectado por esa morosidad Y el 94,1% cree que estamos viviendo una situación de inestabilidad económica y política, lo que tampoco ayuda.

España registra unas tasas de crecimiento económico superiores a la media europea. ¿Esa bonanza alcanza también a los autónomos?

La situación se refleja en el dato de empleo, que crece con carácter general pero desciende en las microempresas. Los costes a los que nos enfrentamos son muy elevados. Ahora mismo es difícil sobrevivir para un autónomo.

Insularidad

¿El hecho insular y el coste de la vida de Baleares hace que todo sea más difícil?

Todo es mucho más complejo. Tenemos que hacer frente a los cambios globales, como en el caso de los aranceles, y a eso hay que añadir los costes de insularidad y de la lejanía. Y cuesta mucho encontrar la mano de obra que necesitamos.

También es vicepresidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de las islas. ¿Se favorece el emprendimiento?

En Baleares hay cada vez más ayudas. Y durante el último año hemos colaborado para fomentar el emprendimiento y habilidades sociales entre mil alumnos. Hay que cambiar que la principal aspiración sea ser funcionario. ¿Quién va a crear empleo y a sostener el país? Hay que perder el miedo a emprender.