El Consell inicia la tramitación para declarar Bien de Interés Cultural la barca de bou Rafael
El Consell de Mallorca ha iniciado la tramitación para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la barca de bou Rafael, con el objetivo de que esta emblemática embarcación tenga el máximo nivel de protección de patrimonio histórico.
La Comisión Insular de Patrimonio Histórico de Mallorca ha acordado el inicio de la declaración BIC, que supone aplicar el régimen de protección establecido a los bienes ya declarados bienes de interés cultural durante toda su tramitación, de acuerdo a lo establecido en la Ley de patrimonio histórico de Baleares.
Según ha informado el departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes en un comunicado, saben que esta "joya" náutica tiene un alto valor cultural y patrimonial, por lo que quieren preservar y difundir su historia.
La embarcación fue trasladada el pasado agosto al taller de mestres d'aixa, gestionado por la Unidad de Patrimonio Marítimo de la institución insular para ser sometida a un plan de restauración que durará aproximadamente un año.
Durante su estancia en el taller será visitada por escolares, que podrán conocer la importancia patrimonial de esta embarcación construida en 1915.
El Consell ha suscrito un convenio de colaboración con el propietario actual, Jan Santolaria Curell, hijo de Joan Santolaria Sarabia, quien tuvo el barco durante 30 años. Este convenio concreta la cesión gratuita de uso temporal de la embarcación hasta el final del proceso de compra por parte de la institución insular.
