La Comisión Islámica celebra la sentencia para que se imparta su religión en colegios de Palma: “Las familias tienen todo el derecho”

La Comisión Islámica de España ha celebrado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que obliga al Govern a ofrecer clases de religión islámica en algun colegio público de Palma. Ihab Fahmy, coordinador de la Comisión de Educación de la entidad, considera que la resolución “es de justicia” y “supone un paso importante hacia la igualdad real” entre confesiones.

“Es algo muy positivo. La familia no reclama más que sus derechos: igualdad y la posibilidad de que sus hijos disfruten de la asignatura en las mismas condiciones que los demás”, afirmó Fahmy en declaraciones a Diario de Mallorca. El representante de la Comisión Islámica (el equivalente a la Conferencia Episcopal católica) insistió en que la vía judicial “no debería ser la norma” y que sería preferible “resolver estos casos por la vía administrativa, con voluntad de trabajo y de igualdad”.

“Cada año hay más familias interesadas, y los datos demográficos muestran que la demanda seguirá creciendo. Lo ideal sería no tener que acudir a los tribunales, sino aplicar los acuerdos con normalidad y sin ningún signo desfavorable hacia una religión”, defendió.

El responsable de asuntos educativos de la Comisión explicó que la sentencia confirma el derecho reconocido en los Acuerdos de Cooperación firmados con el Estado en 1992, que obligan a las comunidades autónomas a garantizar esta enseñanza cuando haya una demanda suficiente. La norma exige un mínimo de diez alumnos para que pueda ofrecerse la materia.

Destacó que impartir religión islámica “requiere muchas gestiones administrativas y de coordinación entre centros” para poder agrupar estudiantes y ofrecer “una jornada digna” al profesorado. “La administración está haciendo esfuerzos y contamos con varios profesores que están trabajando de maravilla”, añadió, subrayando que el objetivo es avanzar hacia la “normalización total de la vida de los musulmanes en Baleares”.

El coordinador educativo recordó que la Comisión Islámica ya ha dado su visto bueno a renovar el convenio con el Govern, aunque su tramitación sigue paralizada: “Estamos totalmente de acuerdo en renovarlo, hemos enviado nuestra conformidad y estamos a disposición de la Conselleria, pero no hemos vuelto a saber nada. Ojalá se reactive pronto”, apuntó.

Piden flexibilidad con el requisito del catalán del profesorado

Sobre las dificultades para cubrir plazas docentes, Fahmy pidió “comprensión” con el requisito del nivel C1 de catalán, que calificó de “barrera añadida” para algunos aspirantes. “Nos gustaría que se permitiera empezar a trabajar mientras se obtiene el nivel exigido, porque en dos años se puede conseguir. Hay que facilitar el acceso a los profesionales”, propuso.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, aseguró este miércoles que el Govern “respeta y cumplirá” la sentencia del TSJB, que ordena ofrecer la asignatura a raíz de la reclamación de una familia de Palma. Vera adelantó que su departamento estudiará “cómo encajar” la resolución y recordó que la religión islámica ya se imparte en varios colegios públicos de la Part Forana, aunque ninguno en la capital.

Baleares fue de las últimas comunidades en incorporar la oferta de esta materia en sus colegios (solo en los públicos, los concertados católicos no están obligados). El primer convenio se firmó en 2019 y la asignatura empezó a ofrecerse el curso 2020-2021. El curso pasado cursaron la materia (de libre elección para los estudiantes, igual que Religión Católica) 739 alumnos en Baleares, todos en centros públicos fuera de Palma. La comunidad musulmana en el archipiélago se estima en unas 80.000 personas, de las cuales 50.000 residen en Mallorca.