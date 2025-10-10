El comandante general de Baleares: "la bandera nacional representa a todos los españoles"

La plaza Mayor de Palma ha sido esta mañana el escenario de la celebración del Día de la Fiesta Nacional. Un acto que ha sido organizado por la Comandancia General de Baleares, con la intervención de militares de los tres ejércitos, acompañados por la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local de Palma. Aunque la fecha de la Fiesta Nacional es el próximo día 12 de octubre, al coincidir en un domingo, se ha decidido adelantar dos días la celebración, para facilitar una mayor presencia en este simbólico acto.

La celebración ha estado presidido por el comandante general de Baleares, el general Fernando Luis Gracia Herréiz, que ha estado acompañado por las principales autoridades políticas, policiales y judiciales de las islas. Como cada año, al acto también han acudido numerosos veteranos del ejército, así como representantes de la sociedad civil.

El acto ha consistido en un breve desfile de las fuerzas militares y policiales. Y a continuación se ha izado la bandera nacional en el mástil que se ha colocado en la Playa Mayor. Más tarde se ha rendido un sentido homenaje de recuerdo a todos los que han muerto en acto de servicio en defensa del país. El general Gracia, acompañado por el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha depositado una corona de laurel a los pies de la bandera.

En el acto se rindió un homenaje a los caídos por defender al país / M.Mielniezuk

El comandante general ha sido el único que ha pronunciado un discurso en el acto solemne. En primer lugar ha agradecido al Ayuntamiento de Palma, y en concreto a su alcalde (que no estaba presente) la cesión del espacio donde se ha celebrado este acto de homenaje a la Fiesta Nacional.

El militar ha reiterado la necesidad de mostrar el “más absoluto respeto” a la diversidad que representan los pueblos de España, así como profundizar en “los lazos que nos hermanan y que nos unen de manera inseparable”.

El general reiteró que, gracias a la riqueza y a la pluralidad de nuestro país, “es importante que como español no me sienta forastero” en ningún territorio nacional. “Los pueblos de España son acogedores y de una sentida hospitalidad. Entre ellos destacaría a Baleares como tierra generosa y entrañable”.

En el acto desfilaron militares de los tres ejércitos, policías y la Guardia Civil / M.Mielniezuk

Sobre la unidad que representa la bandera nacional, el general Gracia insistió en que es un símbolo “que representa a todos los españoles”. E insistió en que se trata de un emblema que une a todos los españoles para evitar su separación. “El himno nacional y la bandera pertenecen al pueblo español, a todos y cada uno de sus ciudadanos, sin distinción de procedencia, raza, creencia e ideología”, concluyó el comandante general.

Después del acto, el general defendió que las fuerzas armadas cumplen con el trabajo para garantizar la seguridad del país, sobre todo en estos tiempos con tantos conflictos internacionales. Recordó que Baleares sigue siendo un puto estratégico y confirmó que en las islas también se invertirá parte del aumento de la inversión que realizará el Estado para mejorar las fuerzas armadas. En este sentido, confirmó que hay previstos varios proyectos para mejorar las instalaciones militares repartidas por las islas, muchas de ellas en muy mal estado.