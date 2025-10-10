Colapso en Son Espases: «Mi hermana ha pasado la noche en una camilla en el pasillo, es inhumano»

Las urgencias del hospital de Son Espases continuaban ayer colapsadas, con 64 pacientes pendientes de pasar a planta al mediodía, de los cuales 34 ya tenían cama asignada. La presión asistencial sigue siendo muy alta y los profesionales sanitarios están haciendo jornadas extra para intentar aliviar la saturación que se arrastra desde principios de semana.

Entre los afectados estaba Catalina Tugores, de 59 años, que fue trasladada a urgencias el martes por la tarde tras una intervención en el hospital de día. Después de pasar la noche en una camilla en mitad del pasillo, sin poder subir a planta, recibió el alta ayer al mediodía, según confirmó su familia.

Su hermana, Francisca Tugores, ha denunciado a este diario las condiciones en las que ha permanecido durante esas horas: "Mi hermana ha estado toda la noche en una camilla, en un pasillo. No había camas, ni almohadas, y tuve que ir a casa a buscarle una manta", explica. "Las enfermeras y los médicos hacen lo que pueden, pero la situación es inhumana", añade.

Francisca cuenta que su hermana ha sido operada tras varios meses de retrasos por problemas en su pauta de coagulación: "Esta era la cuarta vez que le programaban la intervención. Por fin la operaron y la operación fue bien, pero por la tarde le subió la fiebre y la pasaron a urgencias. Desde entonces no pudo dormir ni descansar hasta ayer, que por fin le dieron el alta".

Según relata, los pacientes permanecen en condiciones precarias: "Están en camillas, pegados unos a otros, con un ruido constante de máquinas. Una señora al lado de mi hermana llevaba cuatro días allí y pedía calmantes para poder dormir", asegura. "No es una situación digna para personas que están enfermas y recién operadas", insiste.

A pesar de las quejas, Francisca insiste en que no culpa al personal sanitario. "Los médicos y enfermeras son un milagro, hacen lo imposible con lo que tienen", afirma. "Mi queja no es contra ellos, es contra la gestión de los recursos. No puede ser que en Mallorca tengamos menos camas hospitalarias que en otras comunidades con menos población", continúa.

Mientras tanto, la conselleria de Salud ha tomado medidas "excepcionales" para desatascar el colapso: han anulado parte de las cirugías y la actividad médica de los próximos días, hasta el lunes que viene, para liberar camas para urgencias.