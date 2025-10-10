Armengol ve “agotado” al Govern de Prohens y exige que se aplique la ley estatal de vivienda: “Ella es la culpable de la subida del alquiler”

La expresidenta del Govern y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, ve al Ejecutivo de Marga Prohens “agotado, sin proyecto y sin rumbo” y acusa a la presidenta de ser “la culpable directa de la subida del alquiler” en Baleares.

En una rueda de prensa celebrada esta mañana en la sede del PSIB-PSOE, Armengol sitúa el acceso a la vivienda como el principal problema de las islas y reprocha al Govern del PP su “falta absoluta de voluntad política” para afrontarlo. “El acceso a una vivienda tiene que ser un derecho y no un bien de mercado, como lo entiende la derecha. Si una persona no puede acceder a una vivienda digna, no puede desarrollar un proyecto de vida”, afirma.

La presidenta del Congreso sostiene que desde que el PP gobierna, el precio del alquiler ha aumentado hasta los 1.500 euros de media, mientras el coste de compra supera los 340.000 euros y roza los 4.000 por metro cuadrado. “Estamos condenando a una generación entera a no poder emanciparse”, lamenta, y añade que incluso personas mayores “se ven obligadas a compartir piso por primera vez en su vida”.

“Prohens destruye la esperanza de miles de familias”

Armengol acusa a la presidenta Prohens de “destruir la esperanza y las posibilidades de tantísimas familias” con unas políticas “nefastas e ineficaces”. Critica el programa ‘Lloguer Segur’, que considera “un fracaso absoluto” porque “fija precios máximos de 1.500 euros, igual que los actuales, por lo que en la práctica los hincha”.

“No hacen política para facilitar el acceso a la vivienda. Están secuestrando a miles de familias que no pueden pagar un alquiler ni encontrar un piso asequible”, denuncia. La dirigente socialista asegura que el Govern no inicia ninguna promoción pública de vivienda nueva ni continúa con las que hereda del anterior ejecutivo.

Reclama declarar Baleares zona tensionada

Armengol exige que el Govern aplique la ley estatal de vivienda y declare toda Baleares como zona tensionada, una medida que, según defiende, “tiene efectos inmediatos para bajar el precio del alquiler”. “Si los precios no bajan, es por culpa de Prohens, que se niega a aplicar una ley que está funcionando”, subraya.

Los socialistas han presentado una proposición de ley para permitir que el Govern o los ayuntamientos puedan declarar zonas de mercado residencial tensionado, en aplicación de la ley estatal. La iniciativa busca topar los precios del alquiler en municipios con riesgo de exclusión residencial y facilitar que los consells insulares asesoren técnicamente a los ayuntamientos en este proceso. Además, la propuesta destina parte del Impuesto de Turismo Sostenible a la construcción de vivienda pública.

La presidenta del Congreso recuerda que la norma estatal ofrece beneficios fiscales de hasta el 90% a los propietarios que rebajan el alquiler al menos un 5%, que realizan reformas o que alquilan a jóvenes. “A quienes ayudan se les premia; a los grandes tenedores que especulan se les debe sancionar”, afirma.

Armengol advierte de que en 2025 y 2026 se renuevan más de 15.000 contratos de alquiler y que muchas familias “no pueden asumir las subidas y se quedan en la calle”.

“Hay que prohibir el alquiler turístico en plurifamiliares”

La expresidenta vincula el crecimiento turístico desbordado con la escalada del precio del alquiler y reclama medidas más firmes. “Hay que prohibir el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares y recuperar ese parque para uso residencial. Es la única forma de devolver el equilibrio al mercado y al derecho a la vivienda”, defiende.

Acusa al PP de mantener una “lucha ideológica” contra la ley de vivienda y califica esa actitud de “aberración”. Advierte de que “si un municipio gobernado por el PP la aplica y funciona, los demás se verán obligados a seguir el ejemplo”.

“Un Govern sin hoja de ruta”

Armengol extiende sus críticas a toda la acción del Ejecutivo, al que describe como “incoherente, ineficiente y agotado”. “Estamos ante un Govern incapaz, que aumenta la saturación turística, fomenta la especulación urbanística y empeora la crisis de vivienda. No afronta la emergencia climática ni la falta de recursos hídricos”, sostiene.

A pesar de la dureza del discurso, Armengol insiste en que el PSIB mantiene una oposición constructiva. “Le tendemos la mano una vez más a la presidenta Prohens, porque Baleares necesita esperanza y un futuro mejor”, afirma.

La dirigente socialista resalta además la sintonía entre PP y PSIB para aprobar la subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y el nuevo impuesto a los rent a car, medidas que su grupo presenta en el Parlament “para ver qué vota realmente el Govern”. “Si Prohens piensa en los intereses de Baleares, tiene que votar a favor. Pero hasta ahora, demuestra que solo gobierna para unos pocos”, concluye.