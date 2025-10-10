Allegados de la mallorquina Reyes Rigo celebran su libertad desde la isla: "Hemos pasado unos días de mucha angustia"

Allegados a la mallorquina Reyes Rigo, que previsiblemente este sábado será deportada de Israel tras abonar una multa por arañar a una funcionaria de prisión, han mostrado a través de un comunicado emitido por Moviment Global a Gaza Mallorca su alivio y alegría tras el acuerdo alcanzado por la activista con la Fiscalía israelí.

"Estamos muy contentas por la noticia de su regreso. Su familia y sus amistades hemos pasado unos días de mucha angustia", señalan en el texto. El círculo cercano de Rigo espera con ansia su llegada para que pueda contarles de primera mano "todo lo que ha sucedido". "Preferimos que sea ella la que relate su odisea una vez haya llegado", añaden.

Familia y amigos de la activista han pasado una semana de incertidumbre tras la detención de Rigo. La información consular llegaba a cuentagotas y la fecha de su regreso no llegaba a estar clara del todo. Ahora, confirmada su deportación para este sábado, respiran aliviados y esperan "que esté con nosotros lo antes posible".

Lucía Muñoz y Alejandra Martínez, activistas de Podemos y compañeras de Rigo en la Flotilla, también han celebrado este viernes su puesta en libertad y han anunciado que, si no surgen obstáculos en los trámites para la deportación de la activista encarcelada en Israel, esperan aterrizar en Son Sant Joan en los próximos días. Muñoz, además, ha adelantado a este diario que pagará los 2.500 euros de la multa que el tribunal ha impuesto a Rigo de su sueldo de regidora del Ayuntamiento de Palma.

Desde Podemos se ha señalado que la acusación contra Rigo es "infundada" y que el proceso judicial contra ella ha estado marcado por "tratos injustos, humillaciones y arbitrariedades", y ha acusado a Israel de estar comprobando "hasta dónde llega su impunidad".

El Govern también ha reclamado su liberación

La vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, ha reclamado esta mañana la liberación de todos los activistas de la Global Sumud Flotilla retenidos en Israel, incluida la mallorquina Reyes Rigo, a pesar de su "situación especial", en relación a las acusaciones que pesan sobre ella por supuestamente haber agredido a una funcionaria.

Así se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, en la que ha reconocido que no ha hecho gestiones ante el Ministerio de Exteriores, entendiendo que ha asumido su trabajo diplomático en relación a una ciudadana española. Sí que se ha hablado con la Delegación del Gobierno. "Pero si nos van a hacer el mismo caso que con el resto de tema...", ha ironizado.