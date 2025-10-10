Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La dana Alice da una tregua transitoria a Baleares antes de un fin de semana con lluvias intensas y tormentas

Las lluvias llegarán a Mallorca y Menorca durante el sábado por lo que se han activado los avisos amarillos por lluvias y tormentas desde las 08.00 horas

Alerta por lluvias en Baleares ete fin de semana

Alerta por lluvias en Baleares ete fin de semana

La delegación en Baleares de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto que la dana Alice ofrecerá una "mejoría transitoria" durante las próximas horas en el archipiélago, aunque la situación de inestabilidad con lluvias puntuales e intensas podría mantenerse a lo largo del fin de semana.

El portavoz adjunto de la Aemet en Baleares, Miquel Gili, ha explicado que los efectos de la dana seguirán en los próximos días debido a que geográficamente "se mueve poco".

De este modo, durante las primeras horas del viernes habrá cielos despejados y lluvias débiles pero de cara a tarde podría empezar a llover "con cierta intensidad" en Ibiza y Formentera, de modo que se activarán los avisos amarillos por lluvias y tormentas a partir de las 18.00 horas. En las Pitiusas, los avisos por estos fenómenos meteorológicos pasarán a naranja a partir del sábado a las 06.00 horas y se mantendrán hasta las 15.00 horas, por precipitaciones de 40 l/m2 en una hora y acumulaciones de hasta 100 l/m2 durante todo el periodo de lluvias.

Las lluvias llegarán a Mallorca y Menorca durante el sábado por lo que se han activado los avisos amarillos por lluvias y tormentas desde las 08.00 horas, aunque en el Llevant de Mallorca este aviso llegará a ser naranja.

Gili ha señalado que la inestabilidad atmosférica persistirá durante el domingo y el lunes, con precipitaciones ocasionales pero que puntualmente podrían ser intensas en Mallorca y Menorca para mostrar una "mejoría relativa" el martes y el miércoles.

En cuanto a las temperaturas no sufrirán grandes cambios y se moverán en valores que oscilarán entre los 24 y los 26ºC de máximas y los 16 y 18ºC de mínima, aunque durante el sábado podrían bajar un poco más por los cielos cubiertos.

El motivo es que Baleares continúa bajo la misma masa de aire, con un viento de levante moderado que dejará un mar "movido" pero sin llegar a los rangos para activar los avisos costeros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La dana 'Alice' pone en alerta a Baleares: así afectará a Mallorca según la Aemet
  2. La dana se retrasa en Baleares y la AEMET insiste: 'Lloverá con intensidad
  3. Una historia de amor por la isla: Cómo un club alemán dona alimentos cada mes a miles de familias en Mallorca
  4. El portaviones Gerald R. Ford dice adiós a Mallorca: 3.000 soldados se despiden de seis días de permiso, ocio, excursiones, compras y Tinder
  5. Adiós a la Tarjeta Ciudadana para viajar en bus, metro y tren en Mallorca: cómo y dónde pedir desde este miércoles la nueva Tarjeta Única de transporte
  6. El desembarco de marines del portaviones Gerald R. Ford colapsa el Dique del Oeste de Palma de taxis y buses rumbo a... Festival Park
  7. La Aemet aumenta la alerta en Mallorca por la llegada de la dana 'Alice' a Baleares
  8. El mayor portaviones del mundo llega a Palma en medio de la tensión geopolítica: 'Mira eso, y con la que está cayendo

Armengol ve “agotado” al Govern de Prohens y exige que se aplique la ley estatal de vivienda: “Ella es la culpable de la subida del alquiler”

Armengol ve “agotado” al Govern de Prohens y exige que se aplique la ley estatal de vivienda: “Ella es la culpable de la subida del alquiler”

Los trabajadores de Agama abordan su situación con la administración y urgen a una reunión con la empresa

Los trabajadores de Agama abordan su situación con la administración y urgen a una reunión con la empresa

La dana Alice da una tregua transitoria a Baleares antes de un fin de semana con lluvias intensas y tormentas

La dana Alice da una tregua transitoria a Baleares antes de un fin de semana con lluvias intensas y tormentas

El Consell inicia la tramitación para declarar Bien de Interés Cultural la barca de bou Rafael

El Consell inicia la tramitación para declarar Bien de Interés Cultural la barca de bou Rafael

La Policía israelí presenta cargos y pide prisión preventiva para la activista mallorquina Reyes Rigo

La Policía israelí presenta cargos y pide prisión preventiva para la activista mallorquina Reyes Rigo

Una jueza de Palma cita a Mercedes Garrido y Juan Pedro Yllanes como investigados por tapar un presunto acoso laboral a una funcionaria

Una jueza de Palma cita a Mercedes Garrido y Juan Pedro Yllanes como investigados por tapar un presunto acoso laboral a una funcionaria

Colapso en Son Espases: «Mi hermana ha pasado la noche en una camilla en el pasillo, es inhumano»

Colapso en Son Espases: «Mi hermana ha pasado la noche en una camilla en el pasillo, es inhumano»

La lección de Cabrer a Núria Riera

Tracking Pixel Contents