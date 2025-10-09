Polémica en el Consell tras un minuto de silencio por Gaza: "Son tan sectarios como los terroristas de Hamás"

Un minuto de silencio en memoria de las víctimas del genocidio de Gaza ha desatado la polémica en el pleno celebrado hoy en el Consell de Mallorca. Un homenaje que no había sido autorizado por parte de la institución insular al no contar con el apoyo unánime de todos los partidos (Vox se había negado y el PP no se había posicionado al respecto).

No obstante, el PSIB-PSOE, tal y como ya hiciera la semana pasada en el Parlament, ha aprovechado su primera intervención para guardar un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de Gaza. Un reconocimiento compartido por parte de los consellers de Més per Mallorca.

Vox abandona el pleno

En el caso de Vox, los consellers de Abascal han decidido levantarse y abandonar el pleno ante lo que consideran una estrategia "para tapar la corrupción del PSOE".

"Usan una guerra para tapar su corrupción. Nunca les he visto manifestarse contra genocidios que viven los cristianos en África o el genocidio que también sufrió el pueblo de Israel. Son tan sectarios como los terroristas de Hamás", argumenta el portavoz de Vox en la institución insular, Toni Gili.

"Galmés, sea más valiente"

La portavoz de los socialistas, Catalina Cladera, ha acusado al presiente del Consell, Llorenç Galmés, de ser "equidistante" a la hora de posicionarse respecto al minuto de siliencio y le ha pedido "más valentía" para próximas ocasiones. "El PP esperó a ver lo que hacía Vox para escudarse detrás y evitar pronunciarse. Presidente, no puede ser equidistante, esperemos que sea más valiente la próxima vez", expresa Cladera.

El propio Galmés también ha querido pronunciarse respecto a este asunto, asegurando que no se había autorizado por parte de la institución el minuto de silencio al no existir unanimidad entre todos los grupos. , El presidente también ha detallado que el Consell "siempre defenderá la paz" y condena cualquier tipo de violencia y conflictos bélicos.

"Condenamos el terrorismo de Hamás y el drama huamnitario de Gaza por la campaña militar de Israel. Pero nunca utilizaremos este drama humanitario para tener rédito electoral como otros partidos", explica Galmés. Asimismo, también ha deseado que la mallorquina Reyes Rigo "vuelva lo antes posible a su casa con su familia".