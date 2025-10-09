Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La patronal de 'rent a car' achaca los atascos en Baleares a la falta de transporte púlico

El presidente de la patronal asegura que se responsabiliza injustamente al turismo y la automoción de los problemas de saturación de las islas sin ofrecer soluciones reales

Atascos kilométricos en la autopista de Llucmajor

Atascos kilométricos en la autopista de Llucmajor / DGT

EFE

La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor (Feneval) atribuye los atascos que se registran en Baleares a la falta de transporte público y rechaza la influencia de las flotas de 'rent a car', que representan un 10 % del parque móvil en las islas.

La patronal ha subrayado este jueves en un comunicado que en su convención anual, celebrada en Benidorm (Alicante), se censuró que se responsabilice al sector de los problemas de movilidad en el archipiélago pese a que el transporte público y las infraestructuras han crecido por debajo del aumento de la población, lo que genera un déficit estructural que se pretende imputar a las empresas de alquiler de vehículos.

Limitaciones

Feneval ha advertido de que las limitaciones impuestas al sector en Baleares vulneran la ley autonómica de control de afluencia de vehículos, al no haber sido publicadas en el Boletín Oficial con tres meses de antelación, y ha denunciado que se criminaliza a las compañías de 'rent a car' mientras no se actúa sobre el 90 % restante de vehículos que circulan por las islas.

El presidente de la patronal, Juan Luis Barahona, ha señalado que se responsabiliza injustamente al turismo y la automoción de los problemas de saturación sin ofrecer soluciones reales, mientras que el presidente de la agrupación balear, Baleval, Cristóbal Herrera, ha acusado al Govern y a los consells insulars de ponerse al frente de las protestas contra el turismo en lugar de mejorar las infraestructuras y reforzar el transporte público.

