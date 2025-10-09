Las oficinas de empleo de Mallorca agotan en horas las citas para cobrar el paro

La campaña para la obtención de prestaciones por desempleo con las que superar el invierno por parte de los trabajadores de Mallorca no ha hecho más que empezar y ya presenta señales de saturación en las oficinas del servicio de empleo estatal (SEPE) pese a los refuerzos de personal que ha contratado. Lo sucedido durante el día de ayer es un claro ejemplo: a primera hora de la mañana se podía reclamar citas en las dependencias de este servicio en las islas, aunque con una espera de una semana (en la mayoría de los casos correspondían al día 15), pero a las 3 de la tarde ya no quedaba ni un solo turno disponible. El responsable del área de Administración del Estado del sindicato UGT, Fernando Martorell, advierte que esta situación va a seguir empeorando durante las próximas semanas debido a que la plantilla del citado departamento está en mínimos.

Desde la Delegación del Gobierno se admite este problema. «A pesar de que la cita previa presencial del SEPE se abre diariamente, dado el volumen de solicitudes que se recibe en los meses de noviembre, diciembre y enero, las citas se llenan en cuestión de minutos, incluso de segundos, por lo que se recomienda que las solicitudes de prestaciones se hagan a través de presolicitudes y online», se señala.

Desde la citada Delegación en Balears se añade que para hacer frente a esta campaña se ha contratado a 34 funcionarios interinos por un periodo de seis meses, de los que 22 ya se han incorporado a su puesto.

Además, antes de solicitar cualquier prestación, sea contributiva o asistencial, es necesario registrarse en el servicio de empleo balear (SOIB) como demandante de empleo, pero este paso se ha automatizado para el periodo comprendido entre el día 13 de este mes y el 31 de enero, salvo excepciones como no haber estado registrado nunca en este organismo.

Problemas desde el inicio

Pese a lo expuesto, los problemas para conseguir cita previa se están registrando ya pese a que esta campaña no ha hecho más que empezar (se desarrolla desde octubre a enero). No hay que olvidar que la temporada turística se ha alargado y antes de solicitar la prestación hay que agotar las vacaciones pendientes, por lo que la avalancha de peticiones suele registrarse durante noviembre, diciembre y enero, superando cada año las 100.000. El colectivo de fijos discontinuos, que desde la última reforma laboral se ha incrementado de forma notable en las islas, suele cobrar una prestación durante los meses de invierno, mientras hoteles y locales de comercio y restauración permanecen cerrados en las zonas turísticas.

Las citas para tramitar las ayudas por desempleo se agotan en horas / B. Ramón

El problema, según Fernando Martorell, es que las carencias de personal del SEPE no dejan de agravarse año tras año, dado que el elevado número de funcionarios que se van jubilando no son sustituidos en la misma proporción con nuevas incorporaciones, y aunque reconoce que la oferta de empleo público está siendo muy alta, los que llegan a Balears procedentes de otras regiones lo hacen a regañadientes y en cuento pueden piden el traslado a otros puntos de la península.

Además, el representante de UGT señala que una parte de los refuerzos que se contratan durante estos meses no han trabajado nunca en este servicio de empleo, y pese a la buena voluntad que se pone tienen que consultar constantemente a sus compañeros, lo que retrasa el trabajo de estos últimos además de dar una mala imagen ante los usuarios.

Este problema tiene su principal causa en que los trabajadores públicos recién llegados buscan estar el menor tiempo posible en el archipiélago debido al coste de la vida y muy especialmente de la vivienda, lo que hace que en pocos años soliciten el traslado.

Compensación por insularidad

Este problema se hace especialmente grave si se tiene en cuenta que el complemento que el Estado paga por estar destinado Balears, es para un administrativo con 40 años de antigüedad de solo 75 euros mensuales, cuando en Canarias estaría percibiendo 750, y en Ceuta o Melilla 1.100, según afirma Martorell.

Este representante de UGT subraya que el problema del SEPE se registra igualmente en otros departamentos de la Administración del Estado, como la Seguridad Social o Extranjería, y afirma que «vamos a entrar en colapso». En su opinión, la solución no pasa por recurrir constantemente a la tramitación por internet porque muchas personas no la dominan.

Eso explica la unidad sindical existente a la hora de reivindicar mejoras en la situación de estos trabajadores públicos. Sobre este punto recuerda que el próximo viernes se va a celebrar una concentración ante las dependencias de la Agencia Tributaria, y que está sobre la mesa la amenaza de una huelga durante el 27 de noviembre en el caso de que no se atiendan las reclamaciones de este colectivo.