Nace en Palma la academia del clima para recoger iniciativas contra el cambio climático

La nueva Academia del Clima de Mallorca se ha presentado esta mañana, con el objetivo principal de implicar a la ciudadanía en la búsqueda de nuevas fórmulas para afrontar las consecuencias del cambio climático.

Según han explicado esta mañana los promotores de esta iniciativa la voluntad de esta academia es coordinar las diferentes iniciativas que existen en Mallorca, para crear espacios de debate para concienciar del gran problema que representa este cambio del clima.

Esta academia la promueve la asociación Estudi General Lul.lia i Palma XXI. Y también colaboran otras entidades como Amigues de la Terra, Mallorca Preservation, Marilles, Pla XXI, Colegio de Ambientistas, Fundación Inciativas del Mediterráneo o Tramuntana XXI. La academia cuenta con el apoyo económico de Caixa Colonya.

Esta academia del clima de Mallorca sigue el ejemplo de la ciudad de París, que hace cinco años inicio este proyecto para coordinar estas iniciativas para proteger el medio ambiente. Por este motivo el proyecto que se ha presentado hoy en Mallorca busca integrar en un solo espacio todas las acciones que se realizan para hacer frente a la emergencia climática, cuyas consecuencias ya se están notando en Mallorca. Así, la academia se convertirá en el nuevo espacio donde se discutirán ideas, presentarán proyectos y se buscarán las acciones más eficientes para buscar una solución a la falta de recursos naturales en la isla, el problema de la saturación turística o las dificultades para encontrar una vivienda.

Jaume Garau, uno de los principales impulsores de esta academia, ha destacado esta mañana que “la crisis climática es transversal y puede empeorar estas crisis sectoriales si no se llevan a cabo acciones eficientes”.

La nueva academia tendrá su sede en el edificio de Estudi General Lul.lia, en Palma. Allí se celebrarán las diferentes actividades, como por ejemplo conferencia de expertos, tanto nacionales como internacionales, o se organizarán cursos de reciclaje, entre otras muchas iniciativas. De momento ya se han previsto alrededor de unas 30 actividades en los próximos meses.

Silvia Ventayol, la directora del Estudi General, ha destacado que el edificio se convertirá “en un espacio multidisciplinar, flexible, que se adapta a las necesidades de la comunidad y de los cambios en el contexto ecológico y social. Se dará voz a la ciudadanía con el objetivo de contribuir a lograr un futuro más sostenible y justo para todos”.

En la presentación se ha destacado que los principales objetivos de este proyecto son, en primer lugar, la sensibilización y la educación ambiental. La academia proporcionará conocimientos sobre los efectos del cambio climático y la pérdida de la biodiversidad, para demostrar los efectos sociales que están provocando.

Otro de los objetivos es la formación práctica. De esta manera se ofrecerán herramientas y conocimientos para impulsar acciones concretas en la adaptación al cambio climática y para proteger la naturaleza.

La academia también fomentará la justicia climática. Se priorizarán las acciones que busquen reducir las desigualdades provocadas por el cambio climático, centrándose sobre todo en las comunidades más vulnerables. Y al mismo tiempo se creará una red de activistas e innovadores, para generar un espacio de colaboración entre personas y organizaciones que trabajan para conseguir un futuro sostenible y justo.