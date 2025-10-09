Mallorca en la V Convención de Turespaña en Cáceres

Una delegación del Consell de Mallorca encabezada por el conseller de Turismo, José Marcial Rodríguez Díaz, ha participado en Cáceres en la V Convención de Turespaña, en la que se han presentado las líneas generales de la Estrategia España Turismo 2030.

El conseller y el director insular Marco Táboas han mantenido diversas reuniones con oficinas de turismo de España en el exterior y asistir a varias mesas redondas y ponencias.

Este jueves Rodríguez ha participado en la mesa De la promoción de destinos a los destinos experiencia, acto en el que ha presentado "la nueva filosofia turística implantada en Mallorca en esta legislatura, basada en el respeto y la responsabilidad en favor de una convivencia real entre residentes y turistas", destaca Turismo en una nota de prensa.

También ha acudido Essentially Mallorca a la Convención Turespaña, celebrada bajo el lema Experiencias que transforman: construyendo el mejor turismo. La asociacion que reúne la oferta turística de lujo de la isla ha mantenido reuniones de trabajo con representantes de distintas Oficinas Españolas de Turismo (OET) en los principales mercados emisores —Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Brasil y Oriente Medio— para reforzar la colaboración institucional e impulsar acciones conjuntas para la promoción de Mallorca en el segmento de turismo de lujo, señala su gerente, Maria Renart.

"Nuestra presencia en la convención de Turespaña es una oportunidad para seguir aprendiendo, compartir visión y trabajar en estrategias que mejoren la competitividad de nuestro destino", además de ser "fundamental para seguir posicionándonos como referente en turismo de valor”, destaca Renart.