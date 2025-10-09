Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llegan cuatro pateras con 65 personas a bordo a Baleares

En lo que va de año han llegado 324 pateras de forma irregular a las costas de las islas, con 5.974 migrantes

Imagen de archivo de una patera localizada en aguas de Baleares.

Imagen de archivo de una patera localizada en aguas de Baleares. / GUARDIA CIVIL

EFE

Salvamento Marítimo y el servicio marítimo de la Guardia Civil han rescatado entre la tarde del miércoles y la madrugada del jueves a 65 personas en cuatro pateras distintas en aguas al sur de Formentera y de Cabrera.

El primer rescate, en el que también intervino el helicóptero de la Guardia Civil, se produjo sobre las 17:50 horas a 29 millas al sur de la isla de Formentera, de una patera con 15 migrantes de origen magrebí, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

El segundo a la misma hora, de otra embarcación con 13 personas de origen magrebí, a unas 32 millas al sur de Formentera.

Posteriormente, sobre las 23:55 horas fue rescatada otra embarcación con 17 migrantes de origen magrebí, a 5 millas al sur de la isla de Cabrera.

La última patera ha sido rescatada sobre las 00:30 horas, a 48 millas al sur de la isla de Cabrera, con 20 personas de origen magrebí a bordo. En este rescate han intervenido guardias civiles del puesto de Felanitx y de la compañía de Calvià y Salvamento Marítimo.

5.974 migrantes en 2025

Con estas cuatro embarcaciones, en lo que va de año han llegado 324 pateras de forma irregular a las costas de Baleares, con un total de 5.974 migrantes, datos que ya superan los del año pasado, según el recuento de EFE basado en datos del Ministerio del Interior y de la Delegación del Gobierno en Baleares.

Durante 2024, arribaron al archipiélago por vía marítima 5.882 migrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Adiós a la Tarjeta Ciudadana para viajar en bus, metro y tren en Mallorca: cómo y dónde pedir desde este miércoles la nueva Tarjeta Única de transporte
  2. La dana 'Alice' pone en alerta a Baleares: así afectará a Mallorca según la Aemet
  3. Una historia de amor por la isla: Cómo un club alemán dona alimentos cada mes a miles de familias en Mallorca
  4. El portaviones Gerald R. Ford dice adiós a Mallorca: 3.000 soldados se despiden de seis días de permiso, ocio, excursiones, compras y Tinder
  5. El desembarco de marines del portaviones Gerald R. Ford colapsa el Dique del Oeste de Palma de taxis y buses rumbo a... Festival Park
  6. El mayor portaviones del mundo llega a Palma en medio de la tensión geopolítica: 'Mira eso, y con la que está cayendo
  7. Las consecuencias del brote de salmonelosis en un sushi de Palma: hospitalizaciones de varios días, bajas laborales y perjuicios económicos
  8. Nuevas ayudas de hasta 10.000 euros para que los menores de 40 años compren su primera vivienda en Baleares

Llegan cuatro pateras con 65 personas a bordo a Baleares

Llegan cuatro pateras con 65 personas a bordo a Baleares

¿Te imaginas que tu entrevista de trabajo se viviera como una experiencia de lujo?

¿Te imaginas que tu entrevista de trabajo se viviera como una experiencia de lujo?

El PP quiere que las pateras le ganen las elecciones

El PP quiere que las pateras le ganen las elecciones

“En enero 2023 quebrábamos con 3.000 euros y ya hemos superado el millón de euros; sin la IA hubiéramos muerto”

“En enero 2023 quebrábamos con 3.000 euros y ya hemos superado el millón de euros; sin la IA hubiéramos muerto”

Las oficinas de empleo de Mallorca agotan en horas las citas para cobrar el paro

Las oficinas de empleo de Mallorca agotan en horas las citas para cobrar el paro

"Hay que retirar a los menores migrantes de la guerra partidista en Baleares y garantizar una acogida digna", exige la asociación Prosocial

"Hay que retirar a los menores migrantes de la guerra partidista en Baleares y garantizar una acogida digna", exige la asociación Prosocial

La gestión del talento, el gran reto de la actividad náutica

La gestión del talento, el gran reto de la actividad náutica

El delegado del Gobierno en Baleares en la fiesta de la Policía Nacional: “Un despiadado acto terrorista no puede justificar nunca un genocidio”

El delegado del Gobierno en Baleares en la fiesta de la Policía Nacional: “Un despiadado acto terrorista no puede justificar nunca un genocidio”
Tracking Pixel Contents