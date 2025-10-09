Llegan cuatro pateras con 65 personas a bordo a Baleares

Salvamento Marítimo y el servicio marítimo de la Guardia Civil han rescatado entre la tarde del miércoles y la madrugada del jueves a 65 personas en cuatro pateras distintas en aguas al sur de Formentera y de Cabrera.

El primer rescate, en el que también intervino el helicóptero de la Guardia Civil, se produjo sobre las 17:50 horas a 29 millas al sur de la isla de Formentera, de una patera con 15 migrantes de origen magrebí, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

El segundo a la misma hora, de otra embarcación con 13 personas de origen magrebí, a unas 32 millas al sur de Formentera.

Posteriormente, sobre las 23:55 horas fue rescatada otra embarcación con 17 migrantes de origen magrebí, a 5 millas al sur de la isla de Cabrera.

La última patera ha sido rescatada sobre las 00:30 horas, a 48 millas al sur de la isla de Cabrera, con 20 personas de origen magrebí a bordo. En este rescate han intervenido guardias civiles del puesto de Felanitx y de la compañía de Calvià y Salvamento Marítimo.

5.974 migrantes en 2025

Con estas cuatro embarcaciones, en lo que va de año han llegado 324 pateras de forma irregular a las costas de Baleares, con un total de 5.974 migrantes, datos que ya superan los del año pasado, según el recuento de EFE basado en datos del Ministerio del Interior y de la Delegación del Gobierno en Baleares.

Durante 2024, arribaron al archipiélago por vía marítima 5.882 migrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.