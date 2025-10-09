El jefe del Estado Mayor del Ejército recuerda en Palma que "la guerra ha vuelto a Europa"

El Cercle Financier, presidido por José Francisco Conrado, ha organizado esta tarde en Palma una conferencia en la que se ha profundizado sobre un tema de actualidad, bajo el título “la Unión Europea ante el nuevo contexto de seguridad”. Y el protagonista de este análisis ha sido el teniente general Amador Enseñat, actual jefe del Estado Mayor del Ejército, quien ha realizado un análisis muy pesimista de las numerosas amenazas que sufre en estos momentos Europa y que pone en peligro su seguridad.

El conferenciante ha sido presentado por el comandante general de Baleares, el general Fernando Luis Gracia, que ha elogiado la trayectoria profesional y la experiencia de Amador Enseñat, cuyo apellido tiene sus orígenes en Sóller.

El teniente general empezó su conferencia detallando que “la guerra ha vuelto a Europa”, con la invasión rusa en Ucrania y que esta crisis está comprometiendo de una manera muy profunda la seguridad de todos los países europeos. Afirmó que Rusia es en estos momentos “nuestra principal amenaza”, y posible enemigo, de la Unión Europea, que se está enfrentando en los últimos tiempos a unos rápidos cambios políticos, con la aparición de otros países que quieren polarizar el poder mundial. “La federación rusa se ha convertido en la principal amenaza para la seguridad de los aliados”, explicó el general, pero no la única, ya que también existen otros peligros que provocan inestabilidad que se centran en África o en Oriente Medio. Además, se añaden los desafíos económicos que encabeza China que también afectan a “nuestros intereses y a nuestros valores democráticos”.

Amador Enseñat dejó muy claro el mensaje que pretendía exponer en su conferencia: “de la seguridad depende nuestra prosperidad”. Recordó que en los últimos años de la defensa europea se ha encargado la OTAN, gracias a la financiación que aportaba Estados Unidos. Sin embargo, la situación ahora es distinta y obliga a los países europeos a invertir más dinero en armamento para mejorar la seguridad.

El jefe del Estado Mayor profundizó en los acontecimientos que nos ha llevado a esta situación y explicó que tras el final de la guerra fría la seguridad de Europa se redujo. Se adelgazaron los ejércitos y se invirtió menos dinero en defensa, ya que durante mucho tiempo “se minusvaloró a Rusia como potencial amenaza y la guerra convencional se consideraba improbable”. Además, según su análisis, Europa desarrolló lo que denominó un “poder blando”, es decir, apostar por la diplomacia, más que en la fuerza de coacción que representa un potente ejército.

Esta ausencia de amenazas, según el general, provocó que la mayoría de países europeos redujeran los presupuestos en defensa, limitaran el personal de las fuerzas armadas, se redujera el armamento y no se apostara por la industria de defensa. Es decir, se dejaron de fabricar armas modernas.

Según el experto en estrategia militar, la organización propia de los países de la Unión Europea complica más afrontar estos tiempos en los que todos los expertos coinciden en que hay que gastar más dinero en armamento y mejorar la seguridad. Enseñat fue claro y señaló que si bien es cierto que la Unión Europea es la segunda en gasto militar, “no es el segundo ejército más poderoso del mundo”. Y reiteró que, “aunque la diplomacia ha sido siempre una solución, funciona mejor si viene acompañada de una fuerza de coacción” como la que representa el ejército.

Enseñat incidió también en que la inestabilidad que sufren muchos gobiernos europeos representa un problema para afrontar con garantías este nuevo proceso para reforzar la seguridad y reiteró que cada vez se detecta con más fuerza el debilitamiento del sentimiento europeísta que está teniendo la población. “Falta una voluntad real de los países de la UE en invertir en defensa. Si no existe Europa, no se puede construir una defensa europea y lo que está claro es que el ejército no va a actuar como un pegamento para unir a estos países”, aseguró el máximo responsable del Estado Mayor.

Sobre el futuro, el teniente general aseguró que los ejércitos precisarán de personal formado, pero la realidad es que se está compitiendo en el mercado laboral y para ello es necesario proponer mayores sueldos.

Recordó que, sobre todos los países más próximas a las fronteras con Rusia, se están planteando recuperar el servicio militar obligatorio, si bien en España inicialmente no existe esta posibilidad.

Y en este sentido reconoció que en España no existe un sentimiento de que la seguridad está en peligro, aunque es cierto que cada vez la población es más consciente de los graves problemas políticos que se están produciendo en nuestros países vecinos y la inestabilidad que ello ocasiona.

Ante un peligro permanente que representa el armamento nuclear el teniente general lo dejó muy claro: “La Unión Europea no contempla tener una capacidad nuclear propia. Se basará en el paraguas nuclear que le proporciona Estados Unidos”.

Y terminó su exposición defendiendo que ahora es más necesario que nunca invertir en España en seguridad, para dotar de más medios al ejército, ante los constantes peligros que está provocando esta inestabilidad política mundial.