La gestión del talento, el gran reto de la actividad náutica

Mallorca es uno de los territorios clave en la industria náutica en el Mediterráneo. La actividad, en continuo crecimiento, ofrece numerosas oportunidades laborales y sin embargo sigue faltando formación específica para preparar a los futuros profesionales. Esta situación conlleva la escasez de personal cualificado, siendo éste uno de los principales desafíos al que se enfrenta este sector estratégico en Balears.

Dar a conocer las oportunidades profesionales de la industria náutica, es el primer paso para despertar vocaciones, pero esta labor de difusión necesita complementarse con una oferta formativa que responda a las necesidades del sector.

Para analizar estas situación y aportar posibles soluciones, Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Astilleros de Mallorca y Diario de Mallorca han convocado la jornada «Industria náutica, una profesión de futuro», que tendrá lugar el próximo 14 de octubre en el Port Center, situado en Moll Vell, 3, de Palma, en horario de 10 a 12 horas.

El evento contará con dos mesas de expertos que tratarán cuestiones como las necesidades formativas de la actividad náutica, los perfiles profesionales demandados y los puestos de trabajo que se ofertan. También se debatirá de qué manera se puede atraer y retener el talento, evidenciando el atractivo del sector. La periodista de Diario de Mallorca Mar Ferragut será la encargada de moderar las dos mesas.

La jornada arrancará a las 10.00 horas con la bienvenida a cargo de Javier Sanz, presidente de la APB. A continuación, a las 10.10, se celebrará la primera mesa titulada «Radiografía del empleo en la industria náutica», en la que participarán Pedro Suasi, gerente del Balearic Marine Cluster; Felipe Estévez, jefe de estudios de la Escuela Náutico Pesquera y profesor del Máster de Industria Náutica de la UIB; Diego Colón, CEO de Astilleros de Mallorca; y Toni Ginard, director de la APB. En esta mesa los expertos se centrarán en las ofertas formativas del sector incidiendo en la falta de formación en determinadas áreas.

La segunda mesa, programada a las 11.00 horas bajo el título «Industria náutica y empleo: una perspectiva real y actual», contará con la intervención de Guillermo García, presidente del Balearic Marine Cluster; Rosa Rodrigo, jefa de RRHH de Gil & Robinson; Santiago Alejos, subdirector de la APB en formación y planes; y Magdalena Pastor, responsable del SOIB Empreses i Oficina Sectorial de Hoteleria, Turisme i Divisió Nàutica.

El cierre institucional está previsto a las 11.40 horas y correrá a cargo de Ismael Alonso, director del SOIB. La jornada concluirá con un coffee networking a las 11.50 horas.