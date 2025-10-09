“En enero 2023 quebrábamos con 3.000 euros y ya hemos superado el millón de euros; sin la IA hubiéramos muerto”

Justo hace cinco años que echaba a andar Generator Landing, fue en el año de la pandemia. Lluís Sardà y José Márquez recordaron este miércoles los pasos que dieron para poner en marcha su proyecto, una empresa emergente mallorquina que ayuda a generar ventas a través de la inteligencia artificial. "Hemos conseguido superar el millón de euros en facturación", cuando "en enero de 2023 con 3.000 euros en caja no nos daba ni para pagar sueldos. Sin la IA nos hubiéramos muerto", sentencia Sardà.

Sardà y Màrquez fueron dos de los ponentes que participaron este miércoles en el Emprèn Day 2025 celebrado en la sala Magna de la Escuela de Hostelería de la Universitat de les Illes Balears (UIB. Se trata de la primera feria de emprendimiento juvenil en la que participaron más de 200 jóvenes en una jornada en la que se combinaron presentaciones con talleres o sesiones de trabajo.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la vicerrectora de Innovación y Transformación Digital, Loren Carrasco, inauguraron un encuentro organizado por el Consell en colaboración con la Fundación Universidad-Empresa. El Emprèn Day fue conducido por Adrián García, conocido como El Físico Barbudo, divulgador científico y creador de contenidos.

También intervinieron Jorge Sandua, de PutosModernos, creativo y fundador de una agencia con un estilo propio, y Fernando de Miguel, cofundador y CEO de offUgo, empresa mallorquina del sector de la movilidad con un sistema de alquiler de coches 100% digital.

Generator Landing, con tres cofundadores, seis socios y quince trabajadores, es "básicamente una plataforma para que cualquier emprendedor pueda vender su producto o servicio a través de WhatsApp, Instagram o Messenger con inteligencia artificial, explica Sardà. "Creas tu página web en menos de diez segundos y también el anuncio para inyectarle tráfico.

La historia de Generator Landing empezó “sin financiación, sin ningún tipo de ayuda externa", ya ha saltado a Latinoamérica

Su historia empezó desde cero “sin financiación, sin ningún tipo de ayuda externa. Y justo esta semana hemos hecho cinco añitos y hemos conseguido superar el millón de facturación”, repasa el cofundador de la empresa.

“No dejamos de innovar”, advierte señalando el camino a seguir. “Hace dos años vimos que con la inteligencia artificial o te adaptabas o estabas fuera y hoy en día pensamos que la IA es innegociable en cualquier negocio. Cualquier empresa, cualquier persona que no se apalanque con la IA literalmente está fuera”, avisa.

La star-up cubre cualquier nicho desde “el que vende un producto físico hasta el que vende un servicio digital” y además de estar en España ha saltado a Latinoamérica, con presencia sobre todo en México. “En Latinoamérica se emprende muchísimo y como ofrecemos una suscripción mensual cualquiera se lo puede permitir”.

Lluís Sardà, graduado en ADE y posgrado en Marketing Digital, recuerda el bum de la IA en 2023. "En enero de ese año nosotros quebrábamos, teníamos 3.000 euros en caja que no nos daban ni para pagar sueldos. Cuando tomamos la decisión de cerrar Generation Landing esa noche por casualidades del universo y de la vida OpenAI abre la API [interfaz de programación de aplicaciones] y pudimos conectarnos y ser una de las primeras plataformas a la hora de crear páginas con inteligencia artificial que fue lo que nos sirvió para seguir creciendo hasta día de hoy. Sin la IA, hubiésemos muerto".

"No va a quitar puestos de trabajo"

"La IA", sostiene Sardà, "no es mala y no va a quitar puestos de trabajo. Las empresas lo que quieren es que la gente sea mucho más rápida, mucho más proactiva y que como trabajador y como empresario puedas tomar decisiones mucho más rápido".

Otro de los proyectos que pudieron conocer los participantes en el Emprèn Day fue el de offUgo, con el testimonio de Fernando de Miguel, cofundador y consejero delegado. Esta empresa nació como un rent a car que pretendía ser 100 % eléctrico. "Lo intentamos en 2020 con 17 coches eléctricos Y no funcionó. La infraestructura no daba soporte, los clientes llamaban porque se quedaban tirados sin batería. Tampoco los coches eran como ahora.

En la feria para emprendedores han participado unos doscientos jóvenes. / A. Costa / UIB

"Fue imposible montar un nuevo modelo de negocio rentable con aquella flota. Lo que hicimos fue mantener todo lo demás, una tecnología de mostrador digital que permite a los clientes recoger y devolver de forma autónoma los coches”, explica De Miguel. "Te llega un enlace a tu email que te permite abrir un mostrador virtual exactamente igual que el mostrador de la oficina de un rent a car Y ahí firmas tu contrato y pagas tu depósito. Ese mismo mostrador te guía hasta el coche y te permite abrir las puertas. Ya sea en el aeropuerto o en el puerto".

"Crecimos por encima de nuestras posibilidades y estuvimos a punto de quebrar", recuerda el cofundador de offUgo

Hasta 2022 en offUgo crecieron con ese modelo y llegaron a tener a 600 coches entre Mallorca, Ibiza y Málaga. “Crecimos un 700 % aquel año, pero estuvimos a punto de quebrar por crecer por encima de nuestras posibilidades, financiando el crecimiento con pérdidas, y el mercado de inversión se secó completamente”.

“Devolvimos los 600 coches y llegamos a un acuerdo con una empresa local aquí en Mallorca a la que le comercializamos con la tecnología que habíamos creado”. Y así su “producto interno pasó a ser un software de mostradores digitales que comercializábamos fuera”. Su web se convirtió en una central de reservas, "en un bróker". Los clientes se dirigen a su web para alquilar un coche y “nosotros le asignamos el proveedor que quieran”, que son empresas de rent a car de tamaño medio. La empresa está presente además de en Mallorca en Ibiza, Málaga, Madrid, Valencia y "ahora abrimos Sevilla".