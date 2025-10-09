Educación estudia cómo “encajar” la sentencia que obliga a ofrecer religión islámica en Palma

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha asegurado este miércoles que el Govern “respeta y cumplirá” la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que ordena ofrecer clases de religión islámica en algún colegio público de Palma. La resolución responde a la reclamación de una familia residente en Palma que solicitó esta asignatura para su hija y que, hasta ahora, no había obtenido respuesta favorable de la administración.

Vera ha subrayado que el Govern “respeta todas las sentencias judiciales” y que, en este caso, “se cumplirá la normativa estatal básica”, en referencia a los acuerdos firmados en 1992 entre el Estado y la Comisión Islámica de España, que obligan a las comunidades autónomas a garantizar la enseñanza de religión islámica en los centros educativos cuando haya demanda.

“Vamos a estudiar de qué manera podemos encajar esta sentencia judicial y dar respuesta a esta familia”, señaló el conseller, que recordó que actualmente la religión islámica se imparte en varios colegios públicos de Mallorca (el curso pasado no llegaban a la decena), aunque ninguno en la capital balear.

Según los datos de la propia Conselleria, el curso pasado 739 alumnos cursaron religión islámica en Baleares, todos ellos en centros de la Part Forana de Mallorca, donde existe una importante población de origen magrebí. Se estima que la comunidad musulmana en el archipiélago ronda las 80.000 personas, de las cuales unas 50.000 residen en Mallorca.

El conseller explicó que el Govern no presentará recurso contra la sentencia, ya que esta “es firme”, y que la Conselleria deberá tenerla en cuenta en la renovación del convenio con la Comisión Islámica, actualmente en trámite.

“Estamos en proceso de firma de un nuevo convenio, y tendremos que incorporar esta sentencia en los acuerdos que se están tramitando desde la Dirección General de Personal Docente”, precisó Vera.

El primer convenio para impartir religión islámica en Baleares se firmó en 2019 (fue una de las últimas comunidades en hacerlo), en cumplimiento de los Acuerdos de Cooperación de 1992 firmados con distintas entidades religiosas a nivel estatal. Desde el primer convenio firmado en el archipiélago, la asignatura se ha ofrecido de forma limitada en función de la disponibilidad de profesorado y de la demanda de las familias. Los colegios públicos de Lloseta, Ses Salines y la Colònia de Sant Jordi fueron los primeros en ofrecer esta materia el curso 2020-2021. Igual que sucede con la materia de Religión Católica, la administración debe garantizar la oferta de Religión Islámica, que es de libre elección para los alumnos. Un mínimo de diez estudiantes por nivel deben pedir cursar esta asignatura. Los centros concertados católicos quedan excluidos, según los acuerdos firmados entra la Comisión Islámica y el Estado en 1992. Así como el Obispado propone a los profesores de Religión Católica, la Comisión Islámica es la que propone a los candidatos para impartir Religión Islámica. Deben tener un grado universitario; el máster requerido para ejercer la docencia y el nivel de catalán que se exige a todo el profesorado de las islas.

Cabe recordar que este asunto ha sido otro punto de fricción del PP con Vox esta legislatura (formaciones que de nuevo vuelven a estar enfrentadas): el curso pasado, en marzo, después de que un grupo de familias acudieran a los tribunales para reclamar que sus hijos recibieran clase de esta materia, el partido ultra decidió iniciar una ofensiva contra su impartición y acusó al Govern de fomentar y ampliar la enseñanza de Religión Islámica en los colegios, algo que Educación se apresuró en desmentir rápidamente.