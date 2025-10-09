Una delegación parlamentaria de Baleares denuncia en la ONU la ocupación por parte de Marruecos del Sáhara occidental
El intergrupo Paz y libertad para el Pueblo Saharaui ha intervenido la Comisión de Descolonización celebrada en la sede de la organización en Nueva York
El intergrupo Paz y libertad para el Pueblo Saharaui del Parlament balear ha intervenido la Comisión de Descolonización de la ONU, celebrada en la sede de la organización en Nueva York, para denunciar la ocupación ilegal por parte de Marruecos del territorio del Sáhara occidental.
El intergrupo ha mostrado su apoyo al pueblo saharaui y ha denunciado la ocupación marroquí del territorio, además de defender el legítimo derecho de los saharauis a decidir libremente sobre su futuro.
El Parlament ha informado en una nota de que la intervención del intergrupo en el marco de la IV Comisión Política Especial y de Descolonización "se enmarca en el compromiso histórico y activo de las instituciones baleares con la causa saharaui".
Los diputados Omar Lamin (PSOE), Marta Carrió (Més per Mallorca) y Pedro Álvarez (PP) han participado en diferentes reuniones con otros integrantes de misiones permanentes de diferentes países, y con representantes del Frente Polisario y Argelia.
El intergrupo ha remarcado que con estas acciones se pone de manifiesto el apoyo del Parlament a la causa saharaui y "el papel activo de los parlamentos autonómicos como altavoces de los pueblos que luchan por su libertad".
