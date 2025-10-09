El Consell afirma que se trasladarán los residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca pese a no tener por ahora encaje legal

El Consell de Mallorca sigue adelante con su plan para trasladar los residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca pese a no tener encaje legal por el momento después de que haya caído el decreto de proyectos estratégicos del Govern. Así lo ha confirmado el vicepresidente de la institución y conseller de Vox, Pedro Bestard, en el pleno celebrado esta mañana.

"Los residuos se trasladarán de Ibiza a Mallorca, no renunciamos a este propósito. Le digo que se hará, punto", expresa de forma contundente Bestard en respuesta a la pregunta lanzada desde Més per Mallorca. Asimismo, el vicepresidente del Consell también reconoce que "se está trabajando para poder arreglar lo que no se aprobó en el Parlament".

El traslado de residuos, sin encaje

Cabe recordar que el traslado de los residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca ha quedado en el aire después de que Vox tumbara la semana pasada en la Cámara Balear el decreto de proyectos estratégicos del Govern. En este sentido, dicha propuesta se sustentaba gracias a la normativa que no fue convalidada en la Cámara, por lo que se desconoce de qué manera podrá salir adelante.

Ante esta situación, el vicepresidente del Consell asegura de forma contundente que el traslado de residuos se hará de igual forma, por lo que se prevé que PP y Vox busquen alguna fórmula para dar encaje legal a esta iniciativa. En un principio, la idea era que la prueba piloto de este traslado se iniciara "entre finales de octubre y principios de noviembre". No obstante, el hecho de que haya caído el decreto de proyectos estratégicos podría retrasar el inicio de dicha prueba piloto.