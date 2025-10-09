Cinco empresas baleares, entre el centenar de firmas emergentes más influyentes de España
EP
Cinco empresas de Baleares formarán parte del centenar de firmas emergentes más influyentes de España después de ser seleccionadas para la segunda edición de los TOP 101 Spain Up Nation 2025.
En estos premios, de carácter estatal, reconocen a las firmas con un modelo de negocio ejemplar, altamente innovador y con mayor impacto en el ecosistema a escala nacional, según ha informado el Govern este jueves en un comunicado.
Concretamente, las compañías galardonadas del archipiélago son Iberian Tax, Trueworld Organization, REM Experience, Gemminis y Voltic.
El objetivo principal de los Premios TOP 101 es detectar, reconocer y apoyar, desde el ámbito público, el espíritu emprendedor innovador y el crecimiento empresarial de reciente incorporación en el país.
De este modo, quieren destacarse proyectos que contribuyan a transformar los sectores productivos mediante modelos más sostenibles, competitivos y exportables que refuercen el tejido empresarial.
La convocatoria de estos reconocimientos está impulsada a nivel nacional por FORO ADR (Asociación Española de Agencias de Desarrollo Regional) y ENISA (Empresa Nacional de Innovación).
A escala autonómica, la Agencia de Desarrollo Regional de las Illes Balears (ADRBalears) de la conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha sido la entidad encargada de gestionar el proceso y seleccionar el comité regional que ha escogido los proyectos finalistas, con la colaboración de la Fundación Bit.
