Baleares incorpora psicólogos en Atención Primaria para tratar trastornos leves

El Govern ha presentado esta mañana el nuevo Plan de Bienestar Emocional y Salud Mental 2025-2030, que introduce un cambio de modelo asistencial para acercar la atención psicológica a los centros de salud y aliviar la saturación de los servicios especializados. A partir del 15 de octubre, 16 nuevos psicólogos se incorporarán a la red de atención primaria de Baleares. Con ellos, la comunidad pasará de tener 9 a 25 profesionales que ofrecerán atención psicológica pública en los centros de salud.

El objetivo es que los casos leves o de malestar emocional se traten directamente en primaria y solo los más graves sean derivados a los hospitales. «Se trata de resolver los problemas en el nivel más cercano al ciudadano y evitar la sobremedicalización», ha explicado en una rueda de prensa la consellera de Salud, Manuela García, durante la presentación del plan. Los psicólogos estarán integrados en los equipos de Atención Primaria y atenderán a los pacientes derivados por su médico de familia, no por demanda directa.

En Mallorca se incorporarán nueve profesionales en los centros de salud Arquitecte Bennàssar, Coll d’en Rabassa, Pollença, Son Rutlan, Porto Cristo, Son Cladera, Camp Redó, Son Servera y Martí Serra (Marratxí). Menorca contará con tres psicólogos nuevos, que atenderán en Ciutadella, Ferreries, Maó y Es Castell, y Eivissa y Formentera, con cuatro más, cubrirán las zonas de Sant Antoni, Es Viver, Vila, Santa Eulària y Formentera.

El plan, coordinado por la Dirección General de Salud Mental, establece siete líneas estratégicas y más de un centenar de actuaciones que se desplegarán hasta 2030. Entre ellas, la prevención del suicidio, el apoyo a las familias y la detección precoz de trastornos en niños y adolescentes.

Según la consellera, el programa contará con una inversión progresiva de 16 millones de euros y prevé que en 2026 todos los centros de salud de Baleares tengan psicólogo. En esa fecha se evaluará la primera fase del proyecto piloto.

El plan nace tras un aumento sostenido de los problemas de salud mental en las islas. Actualmente, unas 185.000 personas están diagnosticadas y una de cada cuatro sufrirá algún trastorno a lo largo de su vida. Solo en 2024 se registraron 90 suicidios y casi 2.000 intervenciones del 061 por tentativas.

El Govern quiere consolidar un modelo «más humano y accesible», con la atención primaria como puerta de entrada a la red de salud mental y una mayor coordinación entre sanidad, educación y servicios sociales.