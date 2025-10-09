Baleares implantará el uso del cannabis medicinal en hospitales públicos cuando Sanidad lo regule

El Govern balear aplicará el uso medicinal del cannabis en el ámbito hospitalario, una vez que el Ministerio de Sanidad concrete los detalles sobre cómo deberán elaborarse y prescribirse las fórmulas magistrales con esta sustancia. Lo ha confirmado esta mañana la consellera de Salud, Manuela García, al ser preguntada por el real decreto aprobado en Consejo de Ministros que regula por primera vez el uso terapéutico del cannabis en el sistema sanitario.

«Lo que se ha aprobado es un decreto para la realización de fórmulas magistrales que contienen cannabis a nivel hospitalario», ha explicado García, aunque ha matizado que aún no se puede poner en marcha. «Falta saber qué modalidades se van a poder realizar y cuáles serán las indicaciones concretas. Tiene que tener unas prescripciones muy precisas y muy limitadas», ha señalado.

La consellera ha subrayado que no se trata de «usar marihuana en los hospitales», sino de preparar medicamentos personalizados para determinados pacientes y patologías, siempre bajo la indicación de un especialista. «Son fórmulas magistrales, elaboradas con diversos fármacos y bajo prescripción médica», ha añadido.

La norma se aplicará en todas las comunidades autónomas, aunque cada una lo hará dentro de su ámbito competencial, adaptando su ejecución práctica. Por ahora, el Govern esperará a que el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) publiquen las monografías técnicas que establecerán las condiciones de uso.

Uso limitado y control hospitalario

El Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros regula la elaboración y dispensación de fórmulas magistrales tipificadas con preparados estandarizados de cannabis, que solo podrán utilizarse en hospitales y bajo control médico y farmacéutico.

El objetivo es ofrecer una alternativa terapéutica en casos donde los tratamientos convencionales no resultan eficaces, como en pacientes con dolor crónico refractario, epilepsia grave, espasticidad derivada de la esclerosis múltiple o para mitigar las náuseas y vómitos asociados a la quimioterapia.

La norma no fija un listado cerrado de indicaciones. Será la AEMPS quien, en un plazo de tres meses, publique las monografías que determinarán en qué supuestos clínicos y con qué dosis podrán utilizarse estas fórmulas. Los preparados deberán tener una composición definida en THC o CBD, cumplir los estándares de calidad y trazabilidad, y se elaborarán solo en servicios de farmacia hospitalaria autorizados.

Además, los tratamientos deberán ser prescritos exclusivamente por médicos especialistas y su dispensación se hará en hospitales públicos. Además, el decreto crea un registro nacional de preparados estandarizados de cannabis, gestionado por la AEMPS, que controlará la fabricación y distribución de los productos con esta sustancia.

Con todo, aunque la norma ya está aprobada, la aplicación práctica dependerá de cada comunidad. En Baleares, la intención del Govern es esperar a las instrucciones del Ministerio antes de empezar a preparar estas fórmulas: «De momento no se puede aplicar, pero lo tendremos que hacer", ha resumido la consellera.