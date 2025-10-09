Albares confirma el traslado de la mallorquina Reyes Rigo a otra prisión, aislada del resto de españoles de la segunda Flotilla detenidos en Israel

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que la activista mallorquina Reyes Rigo, detenida en Israel tras su participación en la Flotilla rumbo a Gaza, ha sido trasladada a otra prisión, distinta a la que alberga a los ocho españoles retenidos en la segunda “Flotilla de la Libertad”. El jefe de la diplomacia española no ha precisado en qué centro se encuentra, aunque ha subrayado que el cónsul en Tel Aviv la ha visitado y asistió este miércoles a la vista oral celebrada en el marco de su proceso judicial.

“Estamos trabajando para que tanto Reyes Rigo como el resto de los ciudadanos españoles sean liberados lo antes posible y puedan regresar a España, que es donde tienen que estar y no detenidos ni un solo día más”, ha afirmado Albares en una entrevista en Las Mañanas de RNE. El ministro ha reconocido que es “difícil saber” cuándo podrá regresar la activista, si bien ha asegurado que el Gobierno mantiene “contacto constante” con las autoridades israelíes y con la familia de la detenida.

Rigo continúa privada de libertad en un centro distinto y en situación de aislamiento respecto al resto de españoles de la segunda flotilla, actualmente recluidos en la prisión de Ktziot, en el desierto del Néguev. Su caso sigue abierto, después de que un juez israelí prorrogara su detención al menos hasta el viernes mientras la fiscalía estudia posibles cargos por una presunta agresión a una funcionaria médica, acusación que ella niega. La mallorquina declaró en la vista que el día del supuesto incidente se produjo un forcejeo dentro de la prisión en el que ella intervino para proteger a una compañera de la flotilla, mientras los guardias intentaban agredirla. Una descripción de los hechos que coincide con la versión proporcionada por sus compañeras Lucía Muñoz y Alejandra Martínez y desmonta el relato oficial proporcionado por las autoridades israelís. Martínez compartió celda con Rigo y a su regreso a Madrid aseguró que pudo ver cómo los guardias de prisión emplearon "extrema violencia" y "le arrastraron por el pelo" para sacarla del habitáculo. Fue la última vez que la vieron.

Durante la vista oral celebrada el miércoles se difundió un vídeo en el que Reyes Rigo aparece visiblemente afectada y asegura estar recibiendo amenazas dentro de la cárcel. En las imágenes, la activista mallorquina pide ayuda a la abogada que la asistió, palabras que han generado preocupación entre su entorno y que han sido citadas por varios colectivos y formaciones políticas como muestra de la situación de vulnerabilidad que afronta.

Sara Fernández

Podemos y MÉS per Palma intensifican las críticas y exigen su liberación inmediata

Las peticiones de liberación de Reyes Rigo se han multiplicado en las últimas horas. Podemos ha exigido al Gobierno de España y al Govern de Marga Prohens que actúen “de forma urgente” para garantizar su deportación y retorno inmediato, denunciando la “pasividad institucional” ante lo que consideran un “secuestro político”.

Lucía Muñoz, integrante de la flotilla liberada y regidora de Podemos en Palma, ha advertido de que “Israel está midiendo hasta qué punto puede haber impunidad para ver si pueden retener a Reyes indefinidamente”. Desde la formación morada reclaman una “respuesta diplomática contundente” por parte del Ejecutivo central y del Govern balear.

En la misma línea, MÉS per Palma ha pedido su liberación inmediata, insistiendo en que “Reyes Rigo es una activista por la paz y los derechos humanos, no una delincuente”. La portavoz ecosoberanista, Neus Truyol, ha denunciado que la mallorquina estaría sufriendo presiones y amenazas dentro de la cárcel, lo que califica de “escándalo democrático”.

Ambas formaciones han hecho un llamamiento a la ciudadanía y a las instituciones de Baleares para mantener la presión pública y exigir a las autoridades españolas una intervención más firme ante lo que consideran una detención con “claro componente político”.

La detención de Rigo también ha llegado este jueves hasta el Consell de Mallorca. Su presidente, Llorenç Galmés, del Partido Popular, ha asegurado durante el pleno que espera que la activista mallorquina pueda "regresar lo más pronto posible a su casa y estar con su familia", que se abran corredores humanitarios en Gaza y que haya un alto el fuego que beneficie a todas las víctimas del conflicto.

Finalmente, el Grupo Socialista del Consell ha apoyado las movilizaciones ciudadanas pacíficas que reclaman el cese de la violencia, y ha exigido el retorno inmediato de Rigo: "Cuando dentro de unos años echemos la vista hacia atrás, sabremos dónde se ubicaron los justos, y dónde quienes fueron cómplices con la barbarie", ha declarado el conseller Joan Ferrer.