La Aemet aumenta la alerta en Mallorca por la llegada de la dana 'Alice' a Baleares
Este fin de semana la Agencia Estatal de Meteorología volverá a activar el aviso naranja en Ibiza y el amarillo en Mallorca y Menorca
Baleares se encuentra desde este jueves en alerta por la llegada de la dana 'Alice'. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja en Ibiza por fuertes lluvias acompañadas de tormenta.
Se esperan hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y un acumulado de 100 litros por metro cuadrado en cuatro horas. Pese a que la llegada de las precipitaciones se ha retrasado, la previsión de la Aemet es que acabe lloviendo con intensidad.
El tiempo para el viernes en Baleares
Este viernes 10 de octubre las Pitiusas se mantendrán en aviso amarillo. A las 6:00 horas se retirará la alerta, pero los intervalos nubosos con chubascos ocasionales se mantendrán durante toda la jornada en Baleares.
Nueva alerta en Baleares por la dana 'Alice'
De la previsión de la semana, la Aemet ha ampliado la alerta en Baleares para el sábado 11 de octubre. Ibiza y Formentera activarán la alerta naranja a las 8 de la mañana hasta las 14 horas por lluvias y tormentas de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y un acumulado de 100 litros por metro cuadrado en cuatro horas por la dana 'Alice'.
En toda Mallorca y Menorca, la Agencia Estatal de Meteorología el aviso será amarillo hasta las 19 horas por lluvias y tormentas con hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. El viento será moderado del este.
