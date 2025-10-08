Vox retoma la guerra contra Prohens: "Su palabra ya no vale nada, es como el villancico: fum, fum, fum"

"Prohens, aunque usted y su jefe de filas, Feijóo, pretendan vestirse de verde y mimetizarse con Vox en su nuevo discurso, no engañan a nadie. Su palabra no vale nada". Tras meses de paz entre PP y Vox en Baleares, los de Abascal retoman la guerra contra la presidenta del Govern a través de una dura intervención en el Debate de Política General de la Comunidad que se ha retomado hoy en el Parlament. Un alegato donde la portavoz Manuela Cañadas carga contra el PP por adueñarse "palabra por palabra" de su discurso en materia de inmigración.

"Ya lo dijo nuestro presidente Santiago Abascal, que cuando los partidos políticos vieran que pierden votos, su discurso cambiaría. Y así lo ha hecho el Partido Popular con el tema de la inmigración ilegal. Pero en un tema tan grave y que afecta a millones de personas, no basta con cambiar el discurso y copiar a Vox en cada palabra, que es lo que usted hizo ayer y lo que está haciendo últimamente su presidente Feijóo" argumenta Cañadas.

"Su palabra ya no vale nada"

La portavoz de Vox también afirma que la palabra de la presidenta del Govern "ya no vale nada porque los hechos lo demuestran". En este sentido, Cañadas le pide a Prohens "hechos y no palabras huecas" para volver a tener confianza en su figura. "Mientras tanto, como el villancico, fum, fum, fum".

Asimismo, la representante de los de Abascal determina que la campaña del PP a nivel nacional y también en Baleares "es destruir a Vox y apelar al voto útil que nunca fue más inútil".

"Quítense la careta"

Cañadas critica con dureza la negativa del PP sus "líneas rojas" en materia lingüística y su negativa a admitir a trámite su propuesta para incluir el castellano como lengua vehicular en la Educación. "No hablemos ya del derecho a estudiar en español en España que ustedes pisotean día tras día, luego en campaña juegan a engañar a los ciudadanos. Si se niegan a hacer efectiva la inclusión del español como lengua vehicular, nunca van a permitir que se estudie en español en España. Quítense la careta y dejen de apelar a un falso bilingüismo amable que ni lo defienden ni creen en él", censura la portavoz de Vox.

Cabe recordar que la propuesta de Vox para introducir el castellano como lengua vehicular también incluía anular el decreto de mínimos y controlar a los docentes a través de la Inspección Educativa. Algo que ya avanzó ayer Prohens que no aceptará.

"Gobierna gracias a nosotros"

Por otro lado, Cañadas insiste en que Prohens es presidenta del Govern "gracias a los votos de Vox" y le recuerda que no tiene mayoría absoluta para gobernar. "Parece mentira que tengamos que estar recordándole continuamente que, si quieren nuestro apoyo, los votos de Vox se respetan y nuestro programa también. Hemos de escuchar cada dos por tres que nuestro programa, con sus líneas rojas, son chantajes, mientras el suyo, hay que respetarlo. No tienen cultura de pacto y eso, ya les pasó factura en las elecciones nacionales y parece que en las siguientes seguirá siendo así", expresa la portavoz de Vox.

Por último, Cañadas insiste en reprochar a los populares su nuevo discurso en materia de inmigración en Baleares. "Si el PP quiere hacer políticas de Vox, mejor que gobierne Vox", concluye su discurso.