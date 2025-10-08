Las urgencias de Son Espases recuperan la normalidad después del pico de ayer

La situación en los servicios de urgencias de los hospitales de Mallorca se ha normalizado este miércoles después del repunte de pacientes con virus respiratorios registrado ayer, que provocó la primera saturación del otoño en Son Espases y el hospital de Manacor. Según los datos de la conselleria de Salud, la presión asistencial ha disminuido en las últimas horas y los centros hospitalarios están drenando progresivamente los ingresos pendientes hacia las plantas correspondientes.

En el hospital de Son Espases, ayer se atendieron 481 urgencias, frente a las 443 del lunes. En las primeras horas de esta mañana había 57 pacientes pendientes de ingreso, una cifra que, según Salud, se irá reduciendo a lo largo del día a medida que se liberen camas en las plantas.

Por hospitales, la cifra de pacientes pendientes de ingreso ascendía a 26 en Son Llàtzer, 12 en Manacor y 10 en Inca. Aun así, desde la Conselleria aseguran que la situación ha estado "bajo control" en todo momento. El martes, los servicios de urgencias de Son Espases y Manacor registraron un repunte repentino de virus respiratorios, principalmente covid-19, gripe y virus sincitial, que llevó a los hospitales a acumular decenas de pacientes pendientes de cama. En Son Espases, ayer a las 19.00 horas, había 172 personas en urgencias por síntomas respiratorios y 43 a la espera de ingreso, mientras que en Manacor esperaban 27.

La mayoría de los casos son leves y presentan síntomas similares a los de un resfriado o una gripe común, aunque se está observando un aumento de contagios tanto en adultos como en niños. Predominan las variantes de covid Nimbus y Stratus, que cursan con fiebre, tos y malestar general.

Sin embargo, desde Salud insisten en que, pese al incremento puntual, la actividad hospitalaria "se mantiene dentro de los parámetros habituales" para esta época del año. Esta semana, además, han arrancado las campañas de vacunación contra la gripe en los centros educativos y en las residencias y centros de día para personas mayores.