Suscríbete un año a Diario de Mallorca con un 60% de descuento

Disfruta de todos los contenidos de la edición digital de Diario de Mallorca durante un año a un precio excepcional. Desde hoy consigue tu suscripción anual por tan solo 20 euros (antes 49,99 euros), un 60% de descuento. Si prefieres la suscripción mensual, el primer mes cuesta 2€ (antes 6,99 euros).

Pero si prefieres leer la edición impresa digital, Diario de Mallorca te brinda la oportunidad de hacerlo durante un años por solo 85€ (antes, 169,95 euros).

La suscripción al contenido exclusivo de la web permite acceder sin limitaciones a todas las noticias, fotografías, vídeos, gráficos explicativos y artículos de opinión de Diario de Mallorca.

Además, permite acceder sin restricciones a los contenidos de la agenda de ocio FND, a nuestro suplemento cultural Bellver en abril y a la sección de pasatiempos solo para suscriptores.

Nuestro servicio DM+ también da acceso a newsletters personalizadas con los artículos de tus periodistas favoritos en primicia.

Con tu suscripción digital podrás consultar las actualizaciones de nuestra web en tu portátil, tableta, PC o móvil. Incluso en varios dispositivos al mismo tiempo. Y todo sin publicidad que invada la pantalla.

Redacción Digital

¿Cuáles son las ventajas que tendrás por ser suscriptor?