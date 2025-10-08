Una puerta abierta al empleo de calidad y la formación continua

La acreditación profesional es una llave que abre la puerta de la formación continua, el empoderameinto del profesional y las nuevas oportunidades laborales. Sin embargo, este proceso mediante el cual una persona sin titulación oficial, pero con experiencia laboral, puede certificar sus competencias, no es los suficientemente conocido ni por las empresas ni por los trabajadores.

Con el objetivo de profundizar en los aspectos más destacados de este procedimiento, Club Diario de Mallorca, en colaboración con CaixaBank, convocó una mesa redonda sobre acreditación profesional en la que participaron Ricard Guillem, Coordinador Territorial en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Balears de Caixabank Dualiza; Isabel Salas, directora general de Formación Profesional y Ordenación Educativa; Ismael Alonso, director del Servicio de Ocupación de les Illes Balears (SOIB); y Miquel Sastre, director del CIFP Pere de Son Gall. El coloquio fue conducido por Mar Ferragut, periodista de Diario de Mallorca.

La acreditación profesional es un procedimiento mediante el cual una persona con una experiencia laboral de más de 15 años o con formación no reglada, puede acreditar sus capacidades. Tal como explicó Isabel Salas, se trata de un trámite sencillo que tiene dos fases: la de asesoramiento y la de evaluación. «Es un proceso que funciona desde hace años y funciona muy bien. Puede que sea desconocido, pero lo cierto es que da la posibilidad a alguien que no tiene formación, de obtener un título o un certificado».

En Balears, realizar este trámite puede ser realmente provechoso para muchos trabajadores con experiencia laboral en sectores que tradicionalmente no han exigido titulación alguna como la hostelería o la construcción. «Pueden certificar su experiencia y a partir de ahí tener la oportunidad de seguir estudiando o al menos, obtener este certificado que se reconoce en todo el territorio nacional», especificó Salas.

La acreditación en Balears

En Balears, según datos aportados por Salas, la conselleria de Educación ha llevado a cabo 1.325 acrediatciones y ha certificado 10.000 estándares de competencias en 2025, que son las que se establece que tiene que saber hacer aquella persona para obtener la titulación correspondiente. A pesar de las nuevas acreditaciones realizadas, en Balears, el 50% de la población no tiene cualificación profesionalizadora. Sin embargo, Ricard Guillem puntualizó que «estas personas no tiene un título, pero esto no quiere decir que no tengan su bagaje y sepan hacer el trabajo. Tenemos que hacer visible lo que sabemos hacer, también para aumentar la competencia del país». Guillem alabó las características específicas de este trámite en Balears ya que se introduce un paso más que es la orientación profesional. Guillem también subrayó el impacto en el propio trabajador: «Cuando uno analiza todo lo que sabe hacer se empodera. Es el punto de partida para que el trabajador pueda entrar en la rueda del aprendizaje permanente».

Por el momento, los Centros Integrados de Formación Profesional están todavía al margen de este proceso que se canaliza, a través del Institut de Qualificacions Preofesionals de les Illes Balears (IQUPIB), según explicó Miquel Sastre. «Desde el punto de vista de necesidad de mercado, es indiscutible que se tiene que hacer este trabajo». Sin embargo Sastre, con experiencia como asesor y evaluador, expresó ciertas reservas, y reclamó procesos más exhaustivos, haciendo notar la gran diferencia entre la carga lectiva de un estudiante de FP y la que se exige en un proceso de acreditación. También precisó que hay que ser especialmente cuidadosos en sectores como el industrial donde las certificaciones capacitan para llevar a cabo instalaciones de gas o eléctricas. «No es lo mismo una cualificación de un proyecto industrial que uno de jardinería. Los requisitos no deberían ser los mismos para todas las actividades», resumió.

La tendencia es que la demanda de acreditaciones vaya aumentando, sobre todo teniendo en cuenta que hay una bolsa de 150.000 personas que podrían realizar este trámite. «Es un reto enorme, ser ágiles, pero que no cualquiera pueda pasar las pruebas», dijo Guillem. En este sentido hizo notar que el abandono escolar provoca que esa bolsa vaya creciendo.

Las directrices europeas y la financiación del proceso con fondos de la Unión ha condicionado todo el procedimiento, también su agilización para cumplir plazos, según explicó Salas. En cuanto a la exhaustividad del proceso, la directora general destacó que «hay casos que son muy fáciles y muy claros. Cuando surgen dudas, hay filtros de evidencias», defendió. Salas recordó que el objetivo es que en Balears «haya personas que puedan retomar sus formación o mejorar sus opciones laborales y la acreditación lo hace posible».

Esta tramitación también puede allanar el camino hacia la ocupación de personas con otros perfiles. Ismael Alonso explicó que el SOIBactúa «sobre colectivos vulnerables para sacarlos de una situación de desempleo. Lo enfocamos a jóvenes, personas con discapacidad, mayores de 45 años y mujeres víctimas de violencia de género». Alonso reivindicó la «parte más social de la educación» que desempeña el SOIB, dando diversas alternativas. La formación continua, la cualificación, el reciclaje profesional e, incluso, el cambio de sector; son los objetivos de estas formaciones. También destacó el trabajo que se realiza con desocupados de larga duración con los que se realiza un plan de seguimiento intensivo e itinerarios personalizados en función de sus capacidades.

El valor de aprender trabajando

En cualquier caso, en la coyuntura actual, las fronteras entre la formación y la ocupación se diluyen. «La formación y la acreditación van a convivir. Ahora todo es dual, una parte del aprendizaje se realiza en la empresa. Al final, se trata de darle valor a este aprendizaje», resumió Guillem. Sastre secundó esta idea al plantear que «a través del trabajo, también se cualifica. No andamos desencaminados puesto que en los centros, seguimos haciendo formación ocupacional». En este sentido apuntó que se prioriza la formación en sectores con alta demanda. Por otro lado Sastre también quiso poner en valor el esfuerzo de las personas que aprenden un oficio trabajando y de las que completan la formación reglada: «¿Buscamos números o buscamos realidades? No hay que desprestigiar a la gente que ha seguido una formación oficial».

Los expertos durante el coloquio celebrado en el Club Diario de Mallorca. / GUILLEM BOSCH

La falta de personal cualificado, y no cualificado fue uno de los problemas señalados por los expertos convocados. Antes esta situación, la acreditación de competencias es un proceso para detectar a las personas que pueden desarrollar una actividad, aunque no se hayan formado en programas oficiales, o que hayan adquirido sus competencias por su experiencia laboral. La empresas también son un actor interesado en que estas acreditaciones se realicen dentro de su plantilla para saber quién tiene competencias y quién no, o qué trabajadores tienen un interés por avanzar en su cualificación. Por otro lado, en determinados contextos, se puede exigir a las empresa que cuenten con personal acreditado para participar en determinados proyectos. En este sentido Salas apuntó que las acreditaciones profesionales también se pueden realizar a grupos de trabajadores de una misma empresa y mencionó que ya se han hecho algunas en cadenas hoteleras y empresas de construcción. «Nosotros nos desplazamos a la empresa y realizamos todo el procedimiento, ayudamos a entrar en la rueda de la competencia», subrayó. Este procedimiento también puede ser especialmente útil para determinados colectivos como las personas que trabajan en centros especiales de empleo.

La falta de personal también evidenció la necesidad de dotar de flexibilidad al sistema de formación profesional. En este sentido Sastre apuntó que «no todo el mundo dispone de un año para formarse. Necesitamos flexibilidad para montar cursos puntuales, que se organicen dependiendo de la demanda. Mucha gente, con cápsulas formativas, se introduciría en el mercado y haría prácticas». La acreditación profesional también puede ser una puerta de acceso a la formación, tal y como recordó Salas: «Las unidades de competencia son una acreditación parcial que se acumula para obtener un título o una certificación profesional. Con diferentes módulos es posible conseguir un título de grado medio». En cualquier caso, los expertos coincidieron en señalar el gran auge que vive la Formación Profesional. Así, se pusieron sobre la mesa datos que evidencian esta tendencia también en Balears: más del 36% de las ofertas de empleo demandan personas con un grado medio o superior de FP, mientras que la demanda de personal con un grado universitario en del 22%. «Los graduados universitarios ocupan un puesto de trabajo inferior a su titulación y el titulado con un grado medio ocupa un lugar superior», dijo Salas. Esta situación está provocando que muchos universitarios decidan estudiar FP para aumentar sus opciones laborales.

Preparados para el cambio

El cambio constante define el mundo laboral actual y evidencia la necesidad de estar preparados para asumir nuevas competencias o validar las que ya se poseen. En este contexto, la acreditación profesional es algo más que un trámite: «Es una cuestión de justicia social y de autoestima. Es validar el esfuerzo a través de un reconocimiento social», refirió Guillem en el tramo final del acto. «Si has trabajado durante años, la acreditación es un reconocimiento y, para la empresa y el trabajador, una tranquilidad porque esa titulación se reconoce en toda España», apuntó Sastre en la ronda de intervenciones con la que se cerró la mesa redonda. Para Alonso, este proceso permite «reciclarse, adaptarse y aumentar la ocupación de calidad estable en el tiempo». Por último, Salas apuntó que «se acredita lo que sabes hacer, se abren nuevas posibilidades y, por tanto, eres más libre. Para la empresa supone motivar a sus empleados, empoderarlos y valorar la formación».