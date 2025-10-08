El PSIB acusa a Prohens de usar el discurso demográfico para esconder el "fracaso" de su gestión: "Más turismo y más ladrillo solo significan más presión humana"

El portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, ha protagonizado este miércoles una dura réplica al discurso de la presidenta del Govern, Marga Prohens, durante el Debate de Política General, acusándola de gobernar “sin rumbo, sin ideas y con excusas” tras tres años de “fracaso e improvisación”. “El 90% de cumplimiento del programa que usted proclama es, si fuera cierto, la certificación de un fracaso, porque todos los problemas se han agravado desde que usted gobierna”, sentencia.

Asimismo, el PSIB-PSOE propone al PP una subida de la ecotasa en los meses de verano y la creación de un impuesto a los rent a car, una propuesta idéntica a la que presentó la popular hace justo un año.

Negueruela dibuja el retrato de una presidenta “sin proyecto y sin palabra” que “cada año cambia de excusa para justificar su inacción”. “Primero fue la vivienda, luego la saturación turística y ahora, cuando no sabe cómo justificar su gestión, ha descubierto la demografía. Ya no sobran turistas, sobran personas”, ironiza.

Con tono firme, el portavoz socialista acusa a Prohens de usar el discurso demográfico como cortina de humo para esconder la falta de medidas reales. “No es la demografía, señora Prohens, es usted. Es su gestión. Más turismo y más ladrillo solo significan más presión humana”, afirma.

Negueruela también reprocha a Prohens su silencio sobre Gaza después de condenar los atentados de Hamás. “Como demócrata y cristiana, se le olvidaron los derechos humanos de las 69.000 personas asesinadas en Gaza. Ni siquiera mencionó al pueblo palestino ni la palabra Gaza. Perdió la oportunidad de mostrar humanidad”, denuncia. Y concluye con una frase que resonó en el hemiciclo: “En este mundo cabemos todos, pero no cabe el genocidio”.

“Mientras cede a Vox pagando precio tras precio y asume todos los delirios de la ultraderecha, Prohens se convierte en Vox; y mientras obedece a Feijóo, renuncia a gobernar para los ciudadanos de estas islas”, añade Negueruela, que presenta esa subordinación como “el símbolo más claro de un Govern que ha dejado de pensar en Baleares para pensar en Génova”.

Más turistas

Negueruela acusa al Govern de levantar moratorias turísticas, favorecer el aumento de plazas e incentivar la compra de viviendas por parte de extranjeros: “¿Acaso 20 millones de turistas reducirán la carga? ¿Acaso vender el territorio a especuladores europeos aliviará la presión demográfica?”. El dirigente socialista denuncia que la situación de la vivienda es hoy “la peor en décadas”. Los alquileres, dice, han subido un 25% en dos años, “el triple que los salarios”, y ocho de cada diez jóvenes “no pueden emanciparse”.

Negueruela también reivindica el legado socialista en materia de financiación y sostenibilidad, incidiendo en que fue la izquierda quien impulsó el Régimen Especial de Baleares, el factor de insularidad y la ecotasa turística, y carga contra Prohens por “apropiarse del discurso pero vaciarlo de contenido”.

“Usted prometió subir el impuesto de turismo sostenible, el mismo que nosotros creamos, pero lleva más de un año sin hacerlo. Hoy le decimos que estamos dispuestos a aprobar esa subida si de verdad lo propone, dos euros más en los meses de mayor presión turística. Si no lo hace, que deje de engañar a la ciudadanía”, afirma, en alusión a la propuesta registrada por el PSIB para reactivar y reforzar la ecotasa.

Critica la desaparición en el discurso del programa de Alquiler Seguro y califica la nueva ayuda de 10.000 euros anunciada por Prohens como “otra ocurrencia improvisada”. “Con usted, las viviendas han pasado de 250.000 a 307.000 euros en dos años. Su ayuda no soluciona nada: es un parche para encubrir el fracaso de sus políticas”, reprocha.

Negueruela insiste en que la presidenta “ha dejado de hablar de saturación, pero la saturación no ha desaparecido”, y señala que Baleares batirá este año un nuevo récord de visitantes, superando los 19 millones. “Usted habla de contención mientras permite el mayor agobio turístico de nuestra historia. La ciudadanía lo nota: más coches, más atascos, más inseguridad y más incomodidad. Usted vive de espaldas a la realidad”, afirma.

Gestión del PP

El portavoz socialista extiende su ataque al conjunto de la gestión del PP: “Este Govern presume de eficacia, pero ha dejado sin ejecutar la mitad de las inversiones presupuestadas, ha perdido 350 millones de euros por falta de gestión y ha renunciado a otros 500 millones de fondos europeos. Su modelo es simple: favorecer el negocio de unos pocos a costa del bienestar de todos”.

Negueruela acusa a Prohens de haber duplicado el tiempo de pago a proveedores, de aplicar una reforma fiscal “injusta y elitista” que ha beneficiado “a quince personas que se han ahorrado 250 millones de euros”, y de deteriorar deliberadamente los servicios públicos. “No es ineptitud, es ideología. Es la receta del PP: degradar los servicios para luego privatizarlos”, destaca.

Sanidad

El líder socialista hace una dura radiografía de la sanidad balear: “Esa es su gestión: deterioro, listas de espera y desmantelamiento de la sanidad pública”. En educación, lamenta que Prohens “rompa la paz educativa y favorezca la segregación”, recordando que hay 2.500 alumnos más en la concertada y 1.300 menos en la pública. “Han convertido la legislatura de la educación de calidad en la de la privatización”, sentencia.

También arremete contra la política medioambiental del Govern, calificando a Prohens de “negacionista climática”. “Con usted hemos pasado de la legislatura del agua a la de la sequía. El 98% del territorio está en alerta por falta de agua y aún así lo niega. Habla de millones de inversión, pero solo ha ejecutado cuatro. El resto es propaganda”, denuncia.

En uno de los pasajes más duros de su intervención, Negueruela acusó a Prohens de haber traicionado su palabra. Critica su forma de gobernar “por decreto, sin diálogo ni consensos”, y le reprocha haber roto acuerdos históricos en materia de financiación, memoria democrática y sostenibilidad.

En este punto, el dirigente socialista carga especialmente contra la decisión del Govern de renunciar a la condonación de 1.741 millones de euros de deuda autonómica, una medida impulsada por el Gobierno de España que el PP balear ha rechazado por motivos partidistas. “Han renunciado a un acuerdo de Estado que el propio PP apoyó hace años, solo para obedecer los dictados de Feijóo y del PP de Madrid. Prefieren perder recursos para la ciudadanía antes que contradecir a su jefe nacional. Han antepuesto la disciplina de partido al interés de Baleares”, lamenta entre aplausos del grupo socialista.

Frente a ese balance, Negueruela anuncia la presentación de nueve grandes planes y reformas legislativas, entre ellas una ley para declarar municipios tensionados y limitar las subidas de los alquileres, una ley para prohibir todos los pisos turísticos, el aumento del impuesto de turismo sostenible, un nuevo impuesto a los coches que no estén matriculados en las islas, una ley de movilidad sostenible que blinde la gratuidad del transporte público, una ley del Mar Balear para proteger el litoral y una reforma del Estatuto de Autonomía para garantizar la financiación permanente de los servicios públicos esenciales.