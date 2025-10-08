Prolongan tres días más la detención en Israel de la mallorquina Reyes Rigo, que pide ayuda desde prisión: "Me están amenazando"

El tribunal israelí de Beersheva ha decidido ampliar hasta este viernes, 10 de octubre, la detención de la mallorquina Reyes Rigo, la única española que continúa retenida en Israel tras la interceptación de la Flotilla humanitaria en la que participaba. Rigo permanece encarcelada en la prisión de Ketziot, en el desierto del Néguev, acusada por la policía hebrea de supuestamente haber mordido a una médica dental durante una revisión.

Fuentes cercanas a la activista mallorquina deslizaban al mediodía que Rigo no regresaría hoy a España. La confirmación oficial de que la mallorquina seguirá bajo custodia y será sometida a una nueva vista oral fue ofrecida después por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante su intervención en el Congreso de los Diputados. El titular de Exteriores aseguró que el cónsul de España en Tel Aviv mantiene un contacto directo y diario con la detenida, y garantizó que el Gobierno “no escatimará esfuerzos para que recupere la libertad lo antes posible”. Albares añadió que el Ministerio está aplicando toda la protección consular disponible y que se exige a Israel el respeto de los derechos humanos y las garantías procesales de la ciudadana española.

Haaretz, diario israelí, recoge la supuesta audienciacelebrada este miércoles. La información explica que Reyes Rigo negó con firmeza la acusación en su contra y ofreció una versión distinta de los hechos, la cual coincide con el relato que sus compañeras dLucía Muñoz y Alejandra Martínez ofrecieron tras ser liberadas. La activista relató que, aquel día, se produjo un forcejeo dentro de la prisión en el que ella intervino para proteger a una compañera de la flotilla, mientras los guardias intentaban agredirla. El abogado de la ONG Adalah, que representa a Rigo, exigió al representante de la policía israelí en el juicio el acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad del penal para esclarecer lo sucedido. Sin embargo, el agente reconoció que no existen esos vídeos y que no han sido examinados, dejando aún sin evidencia oficial lo que realmente ocurrió.

Otros medios también del estado hebreos recogen que el tribunal reconoció que "debería preferirse su deportación", tal y como había exigido el abogado, pero que esa decisión sin embargo no recae sobre el juez, sino sobre el fiscal. Los mismos señalan, además, que la extensión de su detención por tres días es menor que la petición que había realizado la policía israelí para prorrogarla cinco días más. La misma policía busca presentar una acusación formal contra la activista en un caso que, según se indica, ha sido revisado por dos abogados del Estado israelí, uno de ellos el Jefe de la Fiscalía de la región.

Nuevas imágenes de Rigo

En un vídeo publicado por el medio hebreo ynetnews pueden verse nuevas imágenes de la activista entrando en la sala del tribunal. Con semblante serio y de preocupación, y con las manos esposadas, Rigo dice ante la cámara: "Me están amenazando". En otra toma del mísmo vídeo parece que la mallorquina está hablando con lo que parece ser su abogada, a quien le pide ayuda con un claro gesto de desesperación.

Pese a las gestiones diplomáticas y a las imágenes difundidas, no se ha difundido información oficial sobre el estado de salud de Rigo ni sobre las condiciones de su encarcelamiento, lo que ha incrementado la inquietud entre sus allegados y entre los colectivos que apoyan su causa. Desde Moncloa, fuentes oficiales subrayaban ayer que la prioridad del Ejecutivo era resolver cuanto antes su situación, aunque reconocía que aún no se habían tomado decisiones sobre los próximos pasos. Ahora tendrán que esperar, como mínimo, hasta el viernes, para poder darlos.

Otras fuentes cercanas al caso señalan habrá que esperar hasta el viernes para conocer qué pasará con Reyes. Las mismas también ponen en duda que la mallorquina pueda ser deportada antes del fin de semana.

Detenida por proteger a una compañera

Los testimonios de las activistas Lucía Muñoz y Alejandra Martínez, también mallorquinas y recientemente deportadas, contradicen la versión israelí. Ambas aseguran que el supuesto altercado con la funcionaria se produjo tras un episodio de extrema violencia dentro de la prisión. Según su relato, las presas fueron obligadas a cambiar de celda sin poder recuperar los colchones que habían conseguido tras varias noches sin dormir. Al resistirse, los agentes actuaron con fuerza, y en medio del enfrentamiento Rigo intentó proteger a otra compañera, identificada como Nina. Ambas fueron arrastradas por el pelo y separadas del grupo, antes de que una veintena de guardias irrumpiera armada en la celda para llevárselas.

Desde entonces, no se ha vuelto a tener contacto con Reyes Rigo, lo que ha despertado preocupación por su integridad física y psicológica. Muñoz y Martínez, que denunciaron haber sido víctimas de maltrato físico, psicológico y privación del sueño, sostienen que el caso de su compañera forma parte de un patrón de violencia e impunidad dentro de las prisiones israelíes.

Reyes Rigo

Las dos activistas han anunciado que no regresarán a Mallorca hasta lograr la liberación de Rigo, y permanecerán en la península para mantener viva la presión política y mediática sobre el caso.