Prohens prevé la ampliación del metro de Palma hasta Son Espases
La presidenta del Govern anuncia que iniciará en los próximos meses con el Ayuntamiento los trabajos técnicos para el nuevo trazado
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado que en los próximos meses prevé poner en marcha la ampliación del metro de Palma hasta el hospital de Son Espases. La líder popular ha avanzado que su Ejecutivo colaborará con el Ayuntamiento de Palma en los trabajos técnicos del nuevo trazado.
"Sin mentiras y sin engañar a la gente, trabajamos en proyectos para los ciudadanos de Baleares", ha expresado Prohens durante el Debate de Política General de la Comunidad que se celebra hoy en el Parlament.
Se prevé que la línea de metro se alargue desde la nueva parada de Parc Bit, inaugurada este verano, hasta el propio hospital. Cabe recordar que el pasado mes de julio el Govern inauguró la nueva línea entre la UIB y el Parc Bit. Así, la intención del Govern es ampliar dicha línea hasta llegar a Son Espases.
