Prohens es poca cosa, y Baleares no tiene nada más

La noticia es que el arrebatado Le Senne no rompió nada, y que su partido anarcoide Vox dejó de existir durante un par de horas en el discurso de Marga Prohens. La presidenta del Govern tutelada por la ultraderecha soñó que se reencarnaba en Gabriel Cañellas, como matriarca indiscutible de su comunidad. Se abrazó a Roca i Junyent, Pere Sampol, Francesc Antich o Felipe González. Aunque oportunistas, sus elogios transversales la ennoblecen, comparen con la miserable equiparación llevada a cabo en idéntico acto por Francina Armengol tras la muerte de Joan Mesquida.

Venía tan adiestrada para el travestismo ideológico, que Prohens empezó imitando el soniquete y la entonación de Armengol. Parecía una adaptación de Inteligencia Auténtica, pero pronto descarriló como los trenes que planea a veinte años vista. Dejó de imitar a su predecesora y se puso a gritar según acostumbra. Tropezaba de continuo con un discurso que le venía grande, suerte que no lo leía en castellano.

La demógrafa Prohens ha descubierto que Baleares está saturada, con veinte años de retraso frente al resto de la población. A partir de esta perogrullada, transita delirante a culpabilizar del colapso a los menores no acompañados, olvidando a los suecoalemanes que roban las casas a los mallorquines y les han expulsado del mercado inmobiliario.

Por fortuna, Prohens posee una solución infalible contra su «reto demográfico». Lo remediará «encargando un estudio de impacto», cuando le bastaría con darse una vuelta por Mallorca. Sobre todo, logrará disminuir la población construyendo más, una necesidad que surge de «la estimación del propio sector», por lo que no hay más que hablar.

Por sí sola, Prohens ya ha logrado una «reducción de la presión humana» veraniega, desde 1.897.000 personas a solo 1.889.000. Se trata de una disminución espectacular del 0,4 por ciento, por lo que PP/Vox solo necesitarán cien años para obtener una densidad estival soportable.

Es curioso que Prohens no mencionara sus 159 barracones escolares, donde también ha logrado una disminución astronómica del tres por ciento con descenso de alumnos incluido, lo cual garantiza la resolución del problema en solo 33 años. Tampoco es de extrañar que presuma de haber cumplido «más del noventa por ciento del programa». Curiosa indefinición, cuando en julio ya era «el 93%», lo cual implica tres meses ociosos al margen de garantizar que llegará a las elecciones de 2027 con el trabajo adelantado hasta 2031 y sucesivos.

Ese «noventa y pico» no incluye el Alquiler Seguro, que en campaña era el eje de sus promesas. El programa se ha quedado en un uno por ciento de aceptación, así que desapareció piadosamente del discurso de ayer. También se esfumó la ecotasa, pese a que el año pasado había «llegado el momento de subirla» y en realidad ha sido rebajada por el lastre de la inflación.

Los incumplimientos de Prohens ocuparían más espacio que su discurso excesivo en todos los sentidos. Por no hablar de la sumisión a Vox que le obligará a movilizar, para rebajar tensiones, a ese ejército de psicólogos que implantará hasta en las rotondas. A fuerza de traiciones de sus socios, ya no se jacta de que «el PP tiene más diputados que toda la izquierda». Ha optado por consignar un modesto «Govern en minoría», aunque sea a gritos.

Corresponde liquidar este repaso con un baño de realidad. Prohens es poca cosa, y el sermón de ayer destilaba una mezcla de humildad e impotencia. «Elevar la dimensión de este debate» es una encomiable pretensión, pero muy lejos de su alcance. Simultáneamente, Baleares no tiene nada más. A fecha de hoy, la presidenta es la única ganadora y ganadera posible en las elecciones de 2027, sola o en compañía de una ultraderecha que le seguirá comiendo el terreno . La izquierda se halla en la misma situación de indigencia que el PP de Biel Company. Con la desventaja de que el revulsivo progresista está descartado.